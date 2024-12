Gli smartphone pieghevoli stanno faticando non poco a scrollarsi di dosso l’etichetta di prodotti di nicchia e nei giorni in cui gli analisti di Counterpoint Research hanno messo a referto la prima flessione delle vendite di questo nuovo segmento di mercato — che ha interessato in modo particolare Samsung, con l’economico Galaxy Flip6 che ha fatto peggio del più pregiato Galaxy Z Fold6 —, emergono nuove indiscrezioni interessanti sui futuri foldable del colosso sudcoreano: Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 dovrebbero portare novità importanti proprio sul fronte dei display, la cui diagonale sembra destinata a crescere.

Display più grandi per Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 (rumor)

Poco meno di un mese fa abbiamo parlato del trimestre soddisfacente vissuto da Samsung, i cui tecnici sono impegnatissimi non solo sul fronte degli aggiornamenti software, ma anche per dare nuova linfa alla line-up di prodotti del brand. Tra le novità più attese per il prossimo anno, spiccano senza dubbio quelle relative agli smartphone pieghevoli: il 2025 di Samsung potrebbe essere costellato di ben cinque nuovi pieghevoli. Quest’oggi, riportiamo le ultime indiscrezioni sul conto di Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7, che potrebbero disporre di display ancora più grandi, così da rendere più evidenti i vantaggi di dispositivi capaci di racchiudere schermi da tablet in dimensioni da smartphone.

Le indiscrezioni arrivano dall’esperto Ross Young su X: la fonte parla di un upgrade fortemente desiderato dagli appassionati. Prima di tutto, Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe seguire l’esempio del modello Galaxy Z Fold SE lanciato solo in Corea del Sud a fine ottobre e contraddistinto da un corpo più sottile e soprattutto da un display esterno da 6,5 pollici con rapporto d’aspetto di 21:9 e uno schermo interno pieghevole da ben 8 pollici, più grande dunque di quello del Galaxy Z Fold6 da cui deriva (che si ferma a 7,6 pollici). Insomma, se avete provato invidia per gli utenti sudcoreani, sappiate che Galaxy Z Fold7 potrebbe portare lo stesso rinnovamento su scala globale.

La crescita, comunque, non dovrebbe riguardare solo il Fold, ma anche il pieghevole a conchiglia: secondo Young, Samsung Galaxy Z Flip7 dovrebbe disporre di un display interno da 6,85 pollici — contro i 6,7 pollici di Galaxy Z Flip6 — e di uno esterno da circa 4 pollici (il modello attuale si ferma a 3,4 pollici).

Insomma, sebbene allo stato attuale sia impossibile — e prematuro — pensare di poter avere delle certezze, dalle indiscrezioni riportate si evince la volontà — o forse la necessità — di Samsung di portare una ventata di novità sui suoi pieghevoli: forte di una leadership conquistata con meriti e tempismo, il colosso sudcoreano non può più permettersi di adagiarsi.