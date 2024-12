Il team di Instagram ha annunciato tre novità che coinvolgono i canali broadcast, uno dei modi con cui i creatori di contenuti possono interagire con i propri fan.

Le tre novità puntano a migliorare il coinvolgimento dei fan, permettendo loro di interagire con il contenuto pubblicato dai creators, e ad offrire ai creatori di contenuti stessi maggiore polso della situazione riguardo le interazioni con i propri contenuti.

Instagram annuncia novità per i canali broadcast

Sul portale dedicato ai creatori di contenuti, Instagram ha da poche ore pubblicato un nuovo blogpost che annuncia l’implementazione di tre novità pensate per i creatori di contenuti.

Come anticipato in apertura, nello specifico, le tre novità investono i canali broadcast, una funzionalità introdotta nel giugno del 2023 per “sfidare” i canali Telegram.

I canali broadcast sono diventati un modo popolare con cui i creator interagiscono direttamente con la loro community su Instagram. I creator e i loro fan si scambiano oltre 1,5 miliardi di messaggi sui canali ogni mese, ma fino a poco tempo fa i fan potevano partecipare alle conversazioni solo mettendo “Mi piace” o reagendo ai messaggi. Pertanto, siamo entusiasti di presentare gli ultimi aggiornamenti dei canali che ti aiuteranno a capire meglio il tuo pubblico più fidelizzato e a collaborare con i tuoi fan a un livello più profondo. In fondo, le conversazioni più significative sono quelle a cui partecipano tutti.

I fan potranno interagire con i post dei canali broadcast tramite le “Risposte”

La prima delle tre novità si chiama Risposte ed è pensata per offrire un nuovo modo di interagire con i messaggi/post pubblicati dal canale: oltre alle solite reazioni (possibilità che permane), i fan potranno rispondere ai post/messaggi e conversare tra loro.

Le risposte saranno raggruppate e ordinate all’interno dei messaggi (nell’apposita sezione), trasformando la conversazione come una vera e propria discussione relativa interamente al contenuto da cui essa è partita.

Per abilitare le Risposte, è necessario effettuare un tap sul nome del canale (nella parte superiore dello stesso), selezionare la voce “Controlli” e abilitare l’impostazione “Consenti ai membri di rispondere ai messaggi”.

I “prompt” permetteranno ai creatori di contenuti di avviare conversazioni coi fan

La seconda novità che investe i canali broadcast su Instagram è rappresentata dai Prompt, veri e propri spunti per avviare le conversazioni con i fan. I creatori potranno creare un prompt partendo da argomenti suggeriti o scegliendo un argomento personalizzato, in linea con il tema del canale. I fan avranno 24 ore di tempo per rispondere e potranno farlo attraverso messaggi di testo, foto e reazioni.

Per creare un Prompt, basta accedere al proprio canale, effettuare un tap sul pulsante “+” e selezionare la voce “Prompt”; a questo punto, il creatore di contenuti potrà avviare una conversazione con i propri fan.



“Insight e best practice” daranno il polso della situazione ai creatori di contenuti

La terza e ultima novità è chiamata Insight e best practice e, come suggerisce la traduzione dall’inglese, coinvolge le metriche del canali broadcast e alcuni consigli su come massimizzare la rendita del canale stesso.

Tra gli insight vengono aggiunte nuove metriche come il numero totale di interazioni, le condivisioni delle Storie e i voti nei sondaggi. Le best practice, invece, forniscono ai creatori di contenuti indicazioni precise su cui raggiungere un obiettivo per il proprio canale.

Per accedere a Insight e best practice sarà sufficiente effettuare un tap sul nome del canale (nella parte superiore dello stesso) e selezionare la voce “Prestazioni del canale”. L’opzione “Mostra tutto”, espanderà le metriche mostrate.

Le tre novità per i canali broadcast appena annunciate da Instagram sono già a disposizione (da oggi, 4 dicembre 2024) dei creatori di contenuti a livello globale. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata nel centro assistenza della piattaforma social.