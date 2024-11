Meta ha annunciato alcune novità per Instagram, a partire dalla possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici nei messaggi diretti (DM). Tuttavia il social ottiene anche nuovi adesivi e la facoltà di dare un soprannome agli amici. Ecco un riepilogo delle novità.

Condivisione della posizione live nei DM

Simile a SnapMap di Snapchat, la possibilità di condividere la posizione per un massimo di un’ora permette ad esempio di trovarsi con gli amici quando si arriva a un concerto, un raduno o per le uscite organizzate. Il social spiega che è possibile condividere la posizione privatamente con altri tramite DM, sia con un contatto specifico che all’interno di chat di gruppo, e chiarisce che la funzionalità è disattivata per impostazione predefinita.

Soprannomi nei messaggi di Instagram

Inoltre ora Instagram permette di dare a noi stessi e ai nostri amici dei soprannomi nei DM, anche all’interno delle chat di gruppo, con la possibilità di impedire agli amici di affibbiarci un soprannome poco gradito, inoltre la funzionalità è attiva solo all’interno di chat specifiche, quindi gli estranei non possono vedere i soprannomi dati dagli altri.

Nuovi adesivi per i messaggi di Instagram

Infine i DM hanno guadagnano 17 nuovi pacchetti di adesivi con oltre 300 nuovi sticker che è possibile utilizzare nelle chat con gli amici, con la facoltà di contrassegnare quelli che ci inviano come preferiti all’interno delle chat, oltre che riutilizzarli e crearne di propri tramite la funzione di ritaglio o generandoli con l’intelligenza artificiale.

Instagram sta attualmente introducendo queste novità per gli utenti, ma la società specifica che al momento la funzionalità di condivisione della posizione live è disponibile solo in alcuni Paesi, senza specificare quali.