In attesa che venga lanciata la serie Samsung Galaxy S25, in Rete già da un po’ hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulle generazione successiva: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S26.

Per quanto riguarda i modelli che saranno lanciati ad inizio 2025, pare essere oramai confermato che potranno contare tutti sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la migliore CPU tra quelle attualmente disponibili mentre ovviamente al momento è troppo presto per sbilanciarsi su Samsung Galaxy S26.

Le prime previsioni sui prezzi della serie Samsung Galaxy S26 non sono positive

Nel caso in cui Samsung dovesse decidere di puntare nuovamente sul chip di Qualcomm, tuttavia, potrebbero esserci delle ripercussioni anche sul prezzo dei suoi nuovi smartphone.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Qualcomm starebbe valutando la possibilità di aumentare i prezzi di vendita della prossima generazione di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, cioè quella che sarà usata sugli smartphone di punta del 2026 e ciò inevitabilmente andrebbe a ripercuotersi sul prezzo di vendita dei vari telefoni, inclusa la serie Samsung Galaxy S26.

Ricordiamo a tal proposito che pare che per l’attuale generazione della sua CPU Qualcomm richieda ai produttori ben 190 dollari, circa il 20% del prezzo finale medio degli smartphone (tra gli altri costi da sostenere vi sono quelli per le varie componenti, la produzione, il marketing, il trasporto, ecc.) e un aumento anche contenuto del costo del processore (il 5% o il 10%) significherebbe superare quota 200 dollari.

In sostanza, in attesa di scoprire se la serie Samsung Galaxy S25 sarà davvero più costosa di quella precedente, le premesse per quella successiva sono tutt’altro che buone.

Resta da capire se, dati gli ottimi rapporti tra Samsung e Qualcomm, aziende che hanno stipulato varie partnership nel corso degli anni, il colosso coreano abbia la possibilità di ottenere prezzi “speciali”. Abbiamo oltre dodici mesi per scoprirlo.