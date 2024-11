La divisione imaging di Fujifilm ha annunciato una collaborazione con Google per la mini stampante INSTAX MINI LINK 3.

In virtù della collaborazione, Mini Link 3 verrà presto offerta in una tonalità unica e personalizzata per abbinarsi alla colorazione Rose Quartz di Google Pixel 9 Pro e con la tecnologia Fast Pair di Google per l’associazione della stampante allo smartphone tramite Bluetooth.

La mini stampante Fujifilm Instax Mini Link 3 è disponibile nella variante Rose Quartz

Fujifilm è dell’idea che stampare immagini crea ricordi duraturi e quindi mette a disposizione degli utenti degli strumenti creativi che permettono di fare molto di più che stampare foto istantanee.

Un esempio è la funzionalità INSTAX AiR Studio dell’app INSTAX MINI LINK che offre una serie di nuove opzioni per catturare immagini utilizzando la realtà aumentata.

Tramite questa funzionalità gli utenti possono aggiungere effetti virtuali 3D a un’immagine prima di scattare la foto con il loro smartphone, quindi stampare la foto con gli effetti sulla pellicola istantanea INSTAX MINI (venduta separatamente).

Fujifilm offre agli utenti un ventaglio di opzioni disponibili, dalla scelta di un modello di sfondo, l’aggiunta di immagini decorative come palloncini, cuori e ghirlande, fino agli effetti animati per la condivisione sui social.

L’app INSTAX MINI LINK contiene una varietà di cornici e gli utenti possono scegliere tra due modalità colore dell’immagine: la modalità INSTAX-Rich per colori intensi e migliorati e la modalità INSTAX-Natural per un aspetto più originale.

Inoltre le immagini dello smartphone possono essere migliorate con i filtri artistici dell’app o regolando luminosità, contrasto e saturazione dell’immagine.

Gli utenti possono catturare una serie di sei immagini a intervalli di tre secondi e poi scegliere due, quattro o sei immagini da stampare come collage su una pellicola, in modo simile a una cabina fotografica.

Mini Link 3 inizia a stampare in circa 15 secondi, supporta la stampa continua ed è in grado di stampare circa 100 foto istantanee con una carica se abbinato allo smartphone tramite Bluetooth. Il tempo per lo sviluppo della pellicola istantanea è di circa 90 secondi.

Mini Link 3 dovrebbe essere disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti a giorni al prezzo consigliato di 129,95 dollari, ma non è chiaro se il prodotto approderà in altri mercati.