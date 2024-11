Arriva Iliad Flash 150: ok il prezzo e tutto illimitato, ma i 150 GB sono in 4G

Nella giornata di oggi, 28 novembre 2024, Iliad ha ufficializzato la disponibilità su tutti i canali di vendita dell’interessante offerta Iliad Flash 150, che propone un bundle ricco e completo, purtroppo solo in 4G+, a un prezzo decisamente competitivo.

Come attivare e che cosa offre Iliad Flash 150

Partiamo col dire che Iliad Flash 150 è un’offerta a tempo disponibile all’attivazione solamente per un paio di settimane e include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 9 GB in Europa e 150 GB sotto rete 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese.

Come per tutte le altre offerte di Iliad, anche questa non prevede vincoli di permanenza né costi nascosti o limiti di velocità e promette l’assenza di rimodulazioni a vita con lo slogan «Per sempre. Per davvero». Come al solito, i clienti interessati dovranno pagare 9,99 euro una tantum per la nuova SIM ricaricabile.

L’offerta è disponibile all’attivazione attraverso tutti i canali di vendita: tramite gli Iliad Store, gli Iliad Corner, gli Iliad Point, i punti Snaipay (ecco un link per individuare la Simbox Iliad più vicina) e naturalmente tramite il sito ufficiale. Se l’offerta vi ha convinti e volete attivarla subito, ecco la pagina del sito per farlo:

Attiva subito l’offerta Iliad Flash 150