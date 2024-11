Tra i vari produttori che lavorano all’ottimizzazione delle rispettive interfacce basate su Android 15 vi è anche Xiaomi, il cui team di sviluppatori ha già avviato in Cina il programma beta di HyperOS 2.0 e nelle scorse ore è finalmente arrivato anche il momento della versione Global.

Ebbene sì, Xiaomi ha dato il via al rilascio di HyperOS 2 Global, mantenendo la promessa fatta nelle scorse settimane con riferimento al lancio della nuova versione dell’interfaccia entro la fine del mese di novembre e confermando di avere interesse anche alla soddisfazione degli utenti internazionali per quanto riguarda la tempistica degli update.

HyperOS 2 Global ha iniziato la sua avventura

I primi utenti per i quali è disponibile HyperOS 2 Global sono i possessori di Xiaomi 14 (anche in Italia) e la versione software rilasciata dal colosso cinese è la build OS2.0.4.0.VNCMIXM.

Ricordiamo che HyperOS 2.0 rappresenta un’importante evoluzione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, in quanto non porta con sé soltanto Android 15 ma anche diverse novità, come un’interfaccia migliorata (in particolare per quanto riguarda la fluidità delle animazioni e il multitasking) e vari strumenti basati sull’intelligenza artificiale (come le traduzioni in tempo reale e nuove feature relative alla fotocamera).

Ma con HyperOS 2.0 vi sono anche miglioramenti per quanto riguarda la gestione della memoria e l’ottimizzazione dei consumi, oltre che un aumento delle possibilità di personalizzazione (come i widget, il design delle cartelle e il look della homescreen).

Nel corso delle prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato anche per le serie Xiaomi 13 e Redmi K60, il tutto in modo graduale, come da tradizione per il produttore cinese.

Il sistema dovrebbe notificare agli utenti la disponibilità dell’aggiornamento. Basta avere un po’ di pazienza.