Su WhatsApp hanno iniziato a diffondersi, a un numero sempre maggiore di utenti, i nuovi indicatori di digitazione che informano l’utente quando un interlocutore (o più interlocutori, solo nel caso delle chat di gruppo) sta scrivendo o registrando un messaggio audio.

La funzionalità, finora, è stata disponibile esclusivamente per coloro che eseguono il client beta della popolare app di messaggistica, un vero e proprio laboratorio per il team di sviluppo che, dietro le quinte, lavora a nuove funzionalità per poi impolementarle attivamente, rendendole disponibili per un gruppo più o meno limitato di beta tester.

WhatsApp: i nuovi indicatori di digitazione sono sempre più diffusi

All’inizio del mese di ottobre, vi abbiamo raccontato dei nuovi indicatori di digitazione, una novità implementata all’interno di WhatsApp Beta e allora in rollout per un numero ristretto di beta tester.

In soldoni, il team di sviluppo ha sostituito le vecchie diciture “sta scrivendo…” e “sta registrando un audio…” (che comparivano sotto il nome dell’interlocutore della chat singola o sotto il nome della chat di gruppo) con delle bolle molto più discrete che compaiono all’interno della chat.

Questa novità, nelle ultime settimane, è stata estesa a un numero sempre maggiore di beta tester e ora sembra che stia raggiungendo anche i primi utenti che eseguono la versione stabile della popolare app di messaggistica, sia per quanto concerne il client per Android (ecco alcune testimonianze su X) che per quanto concerne il client per iOS (ecco una testimonianza su Reddit).

Non è ancora chiaro quando questa novità verrà annunciata ufficialmente dal team di sviluppo di WhatsApp, che ha recentemente annunciato la funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali.

Come si presentano i nuovi indicatori di digitazione

I nuovi indicatori di digitazione, come anticipato sono delle discrete bolle che contengono al loro interno tre pallini per i messaggi di testo e un microfono per gli audio, componenti che sono caratterizzati da una leggera animazione a “respiro”. Nel caso della chat singola, gli indicatori sono “neutri” in tonalità grigia.

Nel caso delle chat di gruppo, invece, gli indicatori riprenderanno il colore dell’avatar dell’interlocutore che sta scrivendo/registrando e saranno affiancati dall’avatar dell’utente o degli utenti che stanno scrivendo registrando.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).