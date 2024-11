Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.24.24.

WhatsApp Beta introduce un’opzione aggiuntiva

Nelle scorse settimane il team di sviluppatori ha iniziato a testare la possibilità di reagire ad un messaggio con le emoji usate con maggior frequenza e pare che gli esperimenti che riguardano le faccine non siano terminati.

Con la versione 2.24.24.24 beta per Android, infatti, è stata messa a disposizione di alcuni utenti la possibilità di aprire la barra delle reazioni con un doppio tocco.

Fino a questo momento per accedere alla barra delle reazioni era necessario toccare e tenere premuto il messaggio a cui si desiderava reagire e tale metodo richiedeva un passaggio aggiuntivo (non molto comodo nelle conversazioni particolarmente attive).

Ebbene, con l’introduzione del doppio tocco, gli utenti hanno un modo alternativo per aprire la barra delle reazioni, che si va ad aggiungere a quello già disponibile in precedenza, garantendo così una maggiore flessibilità.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp