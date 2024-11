Google Lens è un’app progettata per fornire informazioni all’utente attraverso l’analisi visiva di quanto viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone, oppure ciò che è presente all’interno di immagini o scatti già acquisiti.

Negli ultimi tempi Google ha introdotto anche la funzionalità Cerchia e Cerca che consente agli utenti di effettuare ricerche in un modo molto più intuitivo rispetto al metodo tradizionale, in quanto basta cerchiare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare una ricerca correlata.

Ora ci sono le prove che l’azienda di Mountain View sta lavorando per unire questi due strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, integrando Cerchia e Cerca in Google Lens.

Google Lens potrebbe ottenere la funzionalità Cerchia e Cerca

Il ricercatore di app noto con lo pseudonimo Assemble Debug ci mostra come in futuro Google Lens potrebbe eseguire la ricerca relativamente a quello che l’utente evidenzia o tocca sullo schermo. Ecco una dimostrazione della funzionalità allo stato attuale dello sviluppo.

Attualmente Google Lens analizza ciò che vede attraverso la fotocamera o in un’immagine già acquisita e non il contenuto corrente dello schermo, mentre con l’integrazione della funzione Cerchia e Cerca sarà possibile inquadrare il soggetto, cerchiarlo sullo schermo per ottenere da Google un risultato di ricerca.

Vale la pena notare che la funzionalità Cerchia e Cerca non è supportata su tutti i dispositivi Android. Ecco l’elenco di quelli idonei.