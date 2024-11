Le offerte Amazon lanciate con la Settimana del Black Friday sono tantissime, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi giorni, e spaziano tra praticamente ogni categoria coperta dal sito. Le promozioni coinvolgono una moltitudine di prodotti tech, e tra questi vale la pena segnalarvi la proposta riguardante Eureka J15 Pro Ultra, un robot lavapavimenti proposto con uno sconto di ben 300 euro rispetto al prezzo di listino.

300 euro di sconto sul robot Eureka J15 Pro Ultra per il Black Friday

Eureka J15 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti lanciato in queste ultime settimane, e abbiamo già avuto modo di provarlo per la nostra recensione (link in fondo). Parliamo di un modello con una potente aspirazione di 16.200 Pa, che consente di rimuovere detriti e sporco anche da tappeti e fessure; per la pulizia dei bordi può contare sulla tecnologia ScrubExtend, con un mocio estendibile che garantisce il passaggio lungo bordi e angoli. Con FlexiRazor anti-groviglio non sono da temere problemi con peli e capelli: il robot dispone di una tecnologia con lame taglienti attive che vanno a impedire l’annodamento, senza la necessità di fastidiosi interventi manuali.

Lato sensori, Eureka J15 Pro Ultra è dotato di un sistema di navigazione basato su Laser LDS (di tipo LiDAR), con torretta superiore contenente il laser rotante, vari sensori lungo il perimetro e nella parte inferiore e una fotocamera anteriore per il riconoscimento degli oggetti con tanto di LED. In questo modo è in grado di ricreare mappe precise e dettagliate degli ambienti, in modo da muoversi sempre con una buona consapevolezza e senza temere ostacoli.

L’aspirazione può contare su una potenza elevata (fino a 16.200 Pa), mentre per il lavaggio dispone di una vaschetta dell’acqua e di un doppio mocio rotante che mantiene una pressione verso il basso di 7 N, così da garantire un’efficacia costante (per non bagnare i tappeti si può sollevare di 12 mm). Il mocio viene lavato automaticamente con acqua calda da 75° C, e la stazione di auto-pulizia può svuotare il contenitore della polvere e asciugare il mocio stesso.

Il robot è compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale, e può contare sull’app Eureka (disponibile sia su Android sia su iOS) per le impostazioni, la mappatura delle zone, visualizzare il registro di pulizia, aprire il gestore video per avere accesso alla videocamera anteriore e non solo.

Eureka J15 Pro Ultra ha esordito al prezzo consigliato di 1099,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon con ben 300 euro di sconto: il robot aspirapolvere è disponibile sul sito in offerta per il Black Friday a 799,99 euro, sia nella colorazione nera sia in quella bianca (eventualmente con pagamento rateale senza interessi). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui sotto. Come anticipato, per saperne di più sul funzionamento potete anche consultare la nostra recensione in fondo.

Informazione Pubblicitaria