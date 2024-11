Ci sono diverse novità in Google Foto. Due sono ufficiali mentre una riguarda una possibile novità che è emersa dall’analisi del codice della versione 7.7 dell’applicazione.

La nuova pagina Aggiornamenti

Dopo averla anticipata la pagina Aggiornamenti è ufficialmente disponibile in Google Foto e va a sostituire la sezione Condivisione. Cambiano sia il tasto d’accesso (ora rappresentato dall’icona della campanella) sia il contenuto di questa pagina, che ha l’obiettivo di mantenere gli utenti aggiornati sulle nuove attività.

La nuova pagina Aggiornamenti è organizzata cronologicamente mostrando prima le attività più recenti e poi le altre. Le novità riguardano anche le modalità di visualizzazione delle attività recenti anche grazie a una nuova interfaccia che rende gli album, i gruppi e le conversazioni più accessibili. Una delle nuove funzionalità introdotte con l’ultimo aggiornamento è quella volta a promuovere la collaborazione e la connessione. Viene inviata una notifica ogni volta che i propri contenuti ricevono un’interazione. Si riceveranno aggiornamenti su un album condiviso, una conversazione, una conversazione di gruppo, sulla condivisione dei partner, sulla memoria e sull’archiviazione.

A seguito della sostituzione della pagina Condivisione con quella Aggiornamenti l’accesso agli album condivisi viene semplificato tramite la pagina Raccolte. Verranno poi inviate notifiche quando ci saranno nuove attività nelle conversazioni (invio nuove foto, aggiunta a una conversazione esistente, eccetera). Tutte le conversazioni sono visualizzabili nelle impostazioni di Google Foto.

Come e perché è cambiata l’interfaccia degli Album

Anche l’interfaccia utente degli Album è cambiata. Il motivo di questo aggiornamento è legato all’usabilità dell’applicazione. Navigare tra gli album in Google Foto, infatti, era per alcuni non propriamente semplice.

Il tasto Aggiungi foto era sotto la foto di copertina ma, scorrendo nella schermata, si spostava in alto sullo schermo, rendendo difficile raggiungerlo con una mano. Inoltre anche il menu a tre puntini per le opzioni di condivisione era in cima allo schermo e altrettanto scomodo da raggiungere. Con una modifica dell’interfaccia utente sono stati previsti diversi miglioramenti.

Nella versione 7.7 di Google Foto, infatti, è stata innanzitutto inserita una nuova barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. È più compatta rispetto a quanto emerso inizialmente e consente di accedere alle opzioni per la condivisione, l’aggiunta di una nuova foto e la modifica. Inoltre il tasto Cast che era in alto nella pagina è stato sostituito con un’icona di trasferimento.

Per accedere a Cast ora bisogna prima passare per il menu a tre punti. Oltre all’opzione cast nel menu a tre punti ci sono anche Ordina foto, Impostazioni di condivisione, Aggiungi foto automaticamente e Apri opzioni membro.

Possibili cambiamenti dell’editor video di Google Foto

Tra le possibili novità che riguarderanno Google Foto ci sono quelle legate all’editor video. Il team di sviluppo di Google sta infatti lavorando a una serie di modifiche utili per semplificare l’unione di due clip. Google Foto ha già la funzionalità Highlight video che permette di unire più foto e video ma questa non è integrata nell’editor video. Invece nel codice della versione 7.7 di Google Foto c’è un tasto “Aggiungi clip” nell’editor video che suggerisce un possibile cambiamento.

Questo nuovo tasto è inserito accanto agli altri strumenti di editing video e premendo su di esso si apre una nuova pagina con una timeline che mostra il video selezionato e un tasto + che permette di aggiungere altre clip. Quelle selezionate vengono aggiunte al video originale nella timeline. Altre modifiche potrebbero riguardare lo spostamento dello strumento Audio Eraser dalla scheda Auto a quella video dell’editor permettendo così di semplificare il flusso di lavoro.