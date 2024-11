Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rappresentano un aspetto sempre più importante nel mondo mobile e anche OPPO è consapevole della necessità di mettere a disposizione dei propri utenti delle soluzioni IA per essere in grado di garantire un’esperienza moderna e accattivante.

Il colosso cinese lo scorso mese ha presentato ufficialmente ColorOS 15, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata, basata su Android 15 e caratterizzata dalla presenza di varie funzioni IA e nelle ultime ore ha annunciato un’importante novità che farà felici i suoi utenti che da tempo sperano di poter provare Cerchia e Cerca.

Buone notizie per la versione internazionale di ColorOS 15

Ebbene sì, nelle scorse ore OPPO ha confermato che la versione internazionale di ColorOS 15 potrà contare sulla funzionalità IA Cerchia e Cerca, lanciata in collaborazione da Google e Samsung (ha fatto il suo esordio sulla serie Samsung Galaxy S24) e pensata per consentire agli utenti di effettuare ricerche in un modo molto più intuitivo rispetto al sistema tradizionale: è sufficiente, infatti, cerchiare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare la relativa ricerca (o le funzioni collegate).

OPPO ha precisato che ColorOS 15 potrà contare sia sull’app Gemini che su Cerchia e Cerca, aggiungendo che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Google supporteranno le app per note e documenti e consentiranno agli utenti di usufruire di riassunti IA.

Nell’interfaccia di OPPO verranno integrati Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash per le funzioni di assistenza nel linguaggio e nelle traduzioni e ciò, sempre a dire del colosso cinese, dovrebbe garantire un notevole miglioramento per quanto riguarda la produttività e la creatività.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere domani, giorno in cui è in programma il lancio ufficiale della versione internazionale di ColorOS 15 e della serie OPPO Find X8.