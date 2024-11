Il mercato degli smartphone è estremamente competitivo e LG ne sa qualcosa visto che nel 2021 ha deciso di abbandonarlo dopo anni di buona presenza nel settore.

Un ritorno di LG nel mercato degli smartphone sembra improbabile, tuttavia nel 2025 l’azienda potrebbe lanciare uno smartphone particolare in collaborazione con Samsung.

Secondo un rapporto di The Korean Economic Daily, LG Uplus, la divisione telecomunicazioni di LG, avrebbe collaborato con Samsung per sviluppare uno smartphone fortemente incentrato sull’intelligenza artificiale.

LG e Samsung potrebbero lanciare lo speciale “smartphone AI”

Il rapporto parla di un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale chiamato ixi-O che LG ha introdotto all’inizio di questo mese in Corea come agente AI personale in grado di rispondere alle chiamate, rilevare il phishing vocale in tempo reale, registrare e riassumere le chiamate e trascrivere le conversazioni vocali, il tutto direttamente sul dispositivo.

Questo presunto smartphone potrebbe chiamarsi Galaxy ixi-O e per fornire un’esperienza fortemente basata sull’IA sfrutterebbe sia l’assistente di chiamata di LG che il servizio Galaxy AI di Samsung.

Inizialmente il dispositivo potrebbe essere esclusivo per gli utenti LG Uplus, ma comunque solo in Corea, in quanto sarebbe improbabile un lancio in altri mercati.

Secondo quanto riferito LG e Samsung presenterebbero questo smartphone AI a gennaio insieme alla serie Samsung Galaxy S25 e il dispositivo arriverebbe sul mercato entro il primo trimestre del 2025.