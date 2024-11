Gli utenti Samsung attendono con impazienza di scoprire quando il team di sviluppatori darà il via al rilascio dell’aggiornamento che porterà sui loro device One UI 7.0, la nuova interfaccia del colosso coreano basata su Android 15.

Nelle scorse ore sono emersi in Rete nuovi dettagli su quelli che dovrebbero essere i programmi del produttore per quanto riguarda l’avvio del programma beta di One UI 7.0, versione dell’interfaccia per la quale gli sviluppatori avrebbero incontrato qualche difficoltà in più del previsto (che ha causato dei ritardi rispetto a quelli che erano i progetti iniziali).

Svelata la presunta roadmap di One UI 7.0 Beta

Stando a quanto è stato riportato su X dal leaker FamilyTaes, il programma beta di One UI 7.0 per la serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere avviato nel corso della prima settimana di dicembre. Così com’è già emerso in precedenza, non sarà disponibile a livello globale ma sarà limitato ad alcuni Paesi (tra i quali non dovrebbero mancare Corea del Sud, Stati Uniti e Germania).

Dopo due o tre settimane dovrebbe arrivare il turno dei modelli della serie Samsung Galaxy S23 (quindi entro la fine del 2024) mentre al momento non è chiaro se la serie Samsung Galaxy S22 avrà accesso al programma beta (sicuramente ciò non avverrà nel 2024). Non dovrebbero esservi invece dubbi per la serie Samsung Galaxy S21, per la quale non sarebbe prevista la beta di One UI 7.0.

Sempre secondo il leaker, il programma beta avrà una durata di circa due mesi e ciò significa che per il rilascio dell’aggiornamento che porterà la versione stabile della nuova interfaccia di Samsung bisognerà avere pazienza sino a febbraio 2025.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.