Sono molti i fan dell’azienda coreana che aspettano pazientemente il rilascio dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria della società, la One UI 7.0 infatti si sta facendo attendere e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe volerci ancora un po’ prima che Samsung rilasci una versione Beta per gli utenti.

Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di reperire alcune informazioni sulla futura interfaccia grazie a tutta una serie di indiscrezioni condivise in rete, abbiamo visto per esempio come Samsung abbia pensato ad una nuova icona della galleria per accontentare gli utenti, come la One UI 7.0 si sia mostrata in un video, come la nuova interfaccia porterà sui tablet della serie Galaxy Tab S9 il supporto per il tasto Galaxy AI, ma abbiamo anche visto le animazioni apparentemente fluide, l’introduzione di tutta una serie di nuove funzioni e miglioramenti, o ancora come la prossima One UI offrirà più funzionalità di sicurezza per il blocco automatico.

Quest’oggi invece, grazie a quanto originariamente condiviso su weibo da Ice Universe e in seguito riportato su X (ex Twitter), diamo uno sguardo ad un nuovo elemento di design della futura interfaccia Samsung.

Samsung adotterà elementi sfocati per modernizzare l’aspetto della One UI 7.0

Come sottolineato in apertura, abbiamo già avuto modo di farci un’idea di quello che potrebbe essere l’aspetto della prossima One UI 7.0, considerando però come i lavori siano ancora in corso Samsung potrebbe tranquillamente modificare diversi elementi dell’interfaccia prima del rilascio di una versione Beta o stabile.

Tuttavia oggi abbiamo una sorta di conferma non ufficiale su un elemento in particolare e sul suo aspetto: stiamo parlando di quello che, in mancanza di un nome ufficiale, viene chiamato Live Activities UI. Si tratta di una nuova componente, “liberamente ispirata” alle Attività live di Apple su iOS, che in buona sostanza si riduce a delle notifiche a forma di pillola visualizzate sulla schermata di blocco del dispositivo, che cambiano in base a ciò che l’utente sta facendo con il proprio smartphone.

Le immagini che potete vedere qui sopra ci mostrano la componente in questione, relativa a due applicazioni quali il registratore e l’app orologio ma potrà mostrare notifiche provenienti da diverse applicazioni. Secondo quanto condiviso, sembra che il design mostrato in queste immagini sia quello definitivo e dunque non più soggetto a modifiche o cambiamenti da parte di Samsung.

Possiamo notare come l’azienda abbia optato per un effetto sfocatura, il cui scopo sarebbe quello di modernizzare l’aspetto dell’intera interfaccia e che, non è da escludere, potrebbe essere ripreso anche per altri elementi dell’interfaccia One UI 7.0.

Ad ogni modo per saperne di più bisognerà attendere, Samsung dovrebbe infatti rendere disponibile una prima versione Beta della One UI 7.0 entro la fine dell’anno, facendo slittare il debutto della versione stabile alla presentazione dei prossimi dispositivi di punta della famiglia Galaxy S25.