Il Black Friday sta ormai impazzando, anche se manca in realtà una settimana al vero e proprio venerdì nero: pure quest’anno i vari produttori, rivenditori online (e non) e Amazon sono partiti con largo anticipo e stanno proponendo migliaia di offerte a tema. Tra i brand più attivi in questi giorni c’è Xiaomi, che sul sito ufficiale mi.com sta proponendo ulteriori offerte da non perdere per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android o di altri prodotti dell’ecosistema. Andiamo a scoprire gli sconti lanciati proprio in queste ore.

Le nuove offerte Xiaomi disponibili da oggi col Black Friday

Come abbiamo visto, Xiaomi ha iniziato con le sue offerte di “riscaldamento”, valide dal 4 novembre alla mattina del 18 novembre 2024, e ha poi proseguito con il vero e proprio Black Friday, ricco di sconti validi dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 (giorno del Cyber Monday). A partire da oggi, 22 novembre 2024, sullo shop online ufficiale del produttore sono valide nuove offerte che si concentrano soprattutto sulla gamma smartphone, spaziando tra Xiaomi e il brand Redmi.

Le nuove offerte sono valide fino alle 23:59 del 5 dicembre 2024 (salvo esaurimento scorte) e sono le seguenti.

Queste dunque le nuove offerte Xiaomi a disposizione da oggi sul sito ufficiale. Vi ricordiamo che su mi.com sono tuttora attive centinaia di altre proposte del Black Friday riguardanti smartphone, tablet e altri prodotti dell’ecosistema del marchio cinese. Se volete scoprirle tutte non vi resta che seguire il link qui in basso.

