Da tempo i robot aspirapolvere dispongono di stazioni di ricarica particolarmente evolute, in grado di raccogliere la polvere convogliandola in un sacchetto da sostituire a intervalli regolari ma molto lunghi. Una funzione molto comoda che sta facendo capolino anche tra gli aspirapolvere cordless, e Tineco, uno dei leader del mercato, offre già dallo scorso anno una soluzione molto valida.

In occasione del Black Friday, che si festeggia il 29 novembre, Tineco ha lanciato una speciale promozione, anticipando lo sconto al 21 novembre, per lasciare più tempo agli utenti di approfittare di una delle migliori offerte dell’anno.

Tineco PURE ONE STATION 5

Tineco è da sempre ai vertici nel mercato della pulizia domestica e PURE ONE STATION 5 Plus, presentata ufficialmente a IFA 2024, è la punta di diamante del brand. grazie a una soluzione che sarà molto apprezzata dagli acquirenti. Parliamo della stazione di ricarica, che si occupa anche di raccogliere lo sporco presente nel serbatoio interno del dispositivo e, mediante un sistema ciclonico, convogliarlo in un grande serbatoio da vuotare ogni 2-3 mesi, a seconda dell’utilizzo che ne fa ognuno.

Vi basta appoggiare l’aspirapolvere sulla base di ricarica per avviare la procedura di auto pulizia e svuotamento, che oltre a raccogliere la polvere, pulisce anche la spazzola principale, per mantenerla sempre perfettamente efficiente, e i tubi interni, così da avere un dispositivo sempre pulito. E non ci sono costi aggiuntivi, visto che lo sporco non finisce all’interno di un sacchetto quanto piuttosto in un serbatoio che potrete vuotare nel bidone dell’immondizia.

Anche il filtro HEPA dell’aspirapolvere è auto pulente, per garantire sempre la miglior capacità di filtrare le particelle più dannose e immettere aria pulita nelle stanze. Oltre al filtro HEPA 13 troviamo una spugna fine, una più grossa, un doppio sistema ciclonico e un filtro che blocca i detriti più grossi. Il serbatoio da 2,5 litri permette di raccogliere lo sporco di numerose settimane prima di doverlo vuotare.

Tutto questo però rischia di mettere in ombra un aspirapolvere cordless che invece merita il giusto spazio. Nuovo design del contenitore della polvere, che favorisce uno svuotamento più rapido e una riduzione degli ingombri, a favore di un design più lineare. La potenza raggiunge i 175 watt così da aspirare qualsiasi tipo di sporco e sulla spazzola motorizzata principale è presente un sistema a luce verde, con sistema grandangolare a 120 gradi che permette di vedere lo sporco in maniera accurata.

Tra l’altro la spazzola principale usa il design ZeroTangle che riduce la probabilità di formazione di grovigli di peli e capelli, evitando quindi all’utente di dover intervenire manualmente per rimuoverli. ClogLess è invece la tecnologia che unisce un tubo di aspirazione più ampio a un particolare design della spazzola, per evitare che i detriti più grossi (crocchette, biscotti, sassi) possano bloccarsi nella spazzola e rendere inutilizzabile l’aspirapolvere.

Non manca il sensore iLoop, vero marchio di fabbrica Tineco, che rileva lo sporco sul pavimento andando a regolare in maniera istantanea e autonoma la potenza di aspirazione, così da ottimizzare i consumi e permettere alla batteria di offrire fino a 70 minuti di utilizzo, sufficienti per pulire casa senza dover effettuare una ricarica.

