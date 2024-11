Google Health Connect (Connessione Salute) è l’app tramite la quale è possibile sincronizzare i dati provenienti dalle varie applicazioni Android dedicate alla salute e al benessere. Nel corso degli ultimi aggiornamenti Health Connect ha previsto una serie di novità utili e in grado di migliorare l’esperienza d’uso. Dopo essere diventata un’applicazione di sistema, infatti, Health Connect ha prima aggiunto il supporto alle letture della cronologia e in background e poi implementato il backup e il ripristino dei dati. Con l’arrivo della prossima versione ci sarà un’altra importante novità.

Da Android 16 DP1 le anticipazioni sulla prossima versione di Google Health Connect

Attualmente, non tutti i dati provenienti dalle app di salute, fitness e benessere possono essere gestiti da Google Health Connect. Questo perché l’app supporta solo alcune tipologie di dati, come quelle relative alle sessioni di meditazione e yoga, che, per esempio, sono escluse. Ma non sarà così ancora per molto.

In occasione della presentazione della prima anteprima di Android 16 per gli sviluppatori, infatti, Google ha fatto riferimento a una nuova versione di Health Connect. Questa aggiungerà il supporto per i dati medici. Entrando più nel dettaglio Google ha evidenziato che Android 16 DP1 consente alle app non solo di leggere ma anche di scrivere i dati medici nel formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Inoltre con la nuova versione di Android, Google ha aggiunto nuove API che consentono alle app di leggere e scrivere i dati relativi alle sessioni di mindfulness.

Le categorie fino a oggi supportate da Health Connect sono sei: Alimentazione, Attività, Misurazioni corporee, Monitoraggio del ciclo, Parametri vitali e Sonno. Nella prossima versione ne verranno aggiunte altre due: Personal Health Record (PHR) e Mindfulness. La prima prevede dati medici come quelli legati alle cartelle cliniche, i farmaci e le vaccinazioni, mentre quella Mindfulness sarà dedicata alle sessioni di meditazione, di yoga, respirazione guidata, stretching, musica e altre attività non guidate.

Dopo aver concesso la relativa autorizzazione le app potranno leggere e scrivere i dati di mindfulness in Health Connect grazie all’API disponibile in Android 16 DP1. Con un prossimo aggiornamento di sistema tramite Google Play l’API arriverà anche su tutti i dispositivi con Android 14 (e versioni successive).

Per inserire una sessione di mindfulness le app devono specificare l’orario di inizio, l’orario di fine e la tipologia di sessione. Inoltre possono aggiungere per ogni sessione un titolo e alcune note sia automaticamente dall’app che manualmente dal singolo utente.