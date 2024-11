Vivo X200 e Vivo X200 Pro hanno varcato i confini nazionali e, per la prima volta, aprono le porte al commercio internazionale: i due telefoni di cui avevamo già abbondantemente parlato sono infatti ora disponibili per il pre-ordine sul sito ufficiale malese di Vivo, con una finestra temporale di soli tre giorni, superata la quale il produttore inizierà le spedizioni.

Si tratta della prima volta che la serie Vivo X200 esce dalla Cina e, stando a quanto è possibile leggere tra le righe del comunicato societario, non sono pochi gli spunti di interesse.

Prima di tutto, condividiamo come Vivo faccia riferimento ai soli modelli Vivo X200 e Vivo X200 Pro. Non viene invece citato il Vivo X200 Pro Mini che, dunque, almeno per il momento, sembra essere di competenza esclusiva del mercato cinese.

Inoltre, non sono ancora noti i successivi mercati internazionali in cui la serie Vivo X200 potrebbe fare capolino. È comunque difficile pensare che l’espansione si fermi alla sola Malesia, replicando invece la strada compiuta da altri modelli Vivo.

Tornando al lancio internazionale, Vivo X200 Pro è disponibile per il pre-ordine in due varianti di colore, Titanium Gray e Midnight Blue, con un’unica configurazione di memoria con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il prezzo è di MYR 4.699, pari a circa 1.050 dollari, o 995 euro.

Vivo X200 ha invece un prezzo di MYR 3.599, pari a 800 dollari, o 758 euro, nei colori Midnight Blue e Aurora Green. Come il Pro, anche X200 viene offerto in una sola variante di memoria: 16GB/512GB.