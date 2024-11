Non è un segreto che Google abbia elevate aspettative per le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che il colosso di Mountain View ha deciso di concentrare in Google Gemini, divenuto così il centro dell’ecosistema di applicazioni e servizi dell’azienda.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se Google voglia dare sempre più risalto al suo assistente IA e in tale ottica va valutata la decisione di effettuare l’upgrade di Google Assistant a Gemini nei dispositivi smart home.

I progetti di Google per Assistant e Gemini

L’obiettivo del colosso di Mountain View è sfruttare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni di Gemini per rendere Google Assistant più utile e l’esperienza di interazione più naturale.

In sostanza, l’idea è quella di rendere possibile una conversazione in cui le domande e le risposte non devono essere strutturate in modo preciso e da questo punto di vista le capacità dell’IA generativa consentono interazioni molto più naturali e libere da schemi su una più ampia varietà di argomenti.

Il team di sviluppatori di Google sta anche usando i modelli di linguaggio di grandi dimensioni per migliorare le esperienze più sfruttate dagli utenti, come la riproduzione di contenuti multimediali e l’impostazione di timer.

Nel codice della versione 3.26.1.3 di Google Home App è stata trovata una striga che fa riferimento ad un messaggio con il quale vengono messe in risalto le novità dell’assistente (“Introducing an improved Assistant”).

In particolare, il nuovo assistente sarà in grado di garantire agli utenti risposte più complete, nuove voci più naturali (che dovrebbero semplificare l’interazione con gli smart speaker e gli smart display) e una migliore comprensione delle domande (gli utenti potranno essere meno schematici).

Questo nuovo messaggio di benvenuto non è ancora attivo ma dovrebbe esserlo presto.