Le funzionalità di intelligenza artificiale di Google Gemini non consentono agli utenti di avere soltanto risposte alle loro domande o un aiuto nella creazione di immagini ma possono anche dargli un supporto nelle attività lavorative.

E così gli utenti con Gemini Advanced possono caricare file (da semplici documenti di testo a fogli di calcolo elaborati) e farli modificare all’intelligenza artificiale oppure possono chiedere all’assistente IA di riassumere il loro contenuto.

Il prossimo passo potrebbe essere rappresentato dalla possibilità per gli utenti di interagire con Gemini Live con riferimento a questo tipo di file.

Gemini Live si prepara a divenire più utile e smart

Al momento con Gemini Advanced è possibile caricare i propri file tramite l’interfaccia standard dell’assistente IA di Google e interagire con essi da lì ma nella versione 15.45.33.ve.arm64 beta di App Google sono state scovate alcune nuove stringhe di testo che suggeriscono che Gemini Live potrà occuparsi di tali file:

<string name=”assistant_zero_state_suggestions_open_live_snippet_highlight”>Open Live</string>

<string name=”assistant_zero_state_suggestions_open_live_snippet_simplified”>Talk about attachment</string>

<string name=”assistant_zero_state_suggestions_open_live_text”>Open Live with attachment</string>

A quanto pare, Gemini sarà in grado di riconoscere quando viene aggiunto un file e suggerirà agli utenti di provare a spostare ciò che stanno per fare su Gemini Live, dove potranno sfruttare al meglio la natura contestuale e conversazionale della piattaforma.

Allo stato attuale non è chiaro fino a che punto potranno spingersi gli utenti con Gemini Live ma non sembrano esservi dubbi sul fatto che l’esperienza sia destinata a migliorare.

Purtroppo non vi sono dettagli su quando questa nuova funzionalità sarà implementata per tutti e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Google.