Un anno fa Samsung ha presentato Auto Blocker (blocco automatico) come un nuovo strumento di sicurezza per gli utenti Samsung Galaxy progettato per mantenere i dispositivi protetti nella maniera che più si adatta al loro stile di vita.

L’ultima versione di Samsung Auto Blocker per One UI 6.1.1 ha introdotto alcune nuove funzionalità, tuttavia Samsung è già proiettata al futuro, in quanto il changelog menziona alcune funzionalità di sicurezza aggiuntive che dovrebbero diventare attive con il prossimo aggiornamento One UI 7.0 basato su Android 15.

La versione 1.1.00.28 di Auto Blocker ha introdotto livelli di sicurezza aggiuntivi sui dispositivi che eseguono One UI 6.1.1 tramite la modalità “restrizioni massime” che ha debuttato all’inizio di quest’estate.

Con l’ultimo aggiornamento Samsung ha aggiunto livelli aggiuntivi, come la prevenzione delle azioni delle app di amministrazione del dispositivo e dei profili di lavoro mentre è abilitata la nuova modalità.

Samsung Auto Blocker offrirà più funzionalità di sicurezza con One UI 7.0

Il registro delle modifiche per la versione 1.1.00.28 di Samsung Auto Blocker menziona inoltre che la modalità Restrizioni massime avrà tre funzionalità extra nella One UI 7.0:

Blocca le connessioni USB.

Blocca le reti 2G.

Blocca la riconnessione automatica alle reti Wi-Fi non sicure.

La prima funzionalità esiste già, tuttavia potrebbe offrire più opzioni con One UI 7.0, mentre le altre due sono inedite.

Si prevede che Samsung lancerà la nuova One UI all’inizio del prossimo anno con molte funzioni, tra inediti e miglioramenti, mentre la beta potrebbe arrivare prima del previsto su Samsung Galaxy S24 e S23.