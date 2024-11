Con l’avvento delle eSIM, sempre più popolari soprattutto con l’ampia diffusione degli smartphone compatibili, ci sono stati cambiamenti anche per quanto riguarda il roaming e l’utilizzo di eSIM locali per chi si sposta per un viaggio. In tal senso vi segnaliamo l’iniziativa di Airalo, marketplace di eSIM con più di 10 milioni di utenti: in occasione del Black Friday, il sito propone una promozione dedicata a chi è intenzionato ad acquistare una eSIM per viaggiare, magari proprio durante le festività natalizie sempre più vicine.

Airalo annuncia il suo sconto del Black Friday per le eSIM

Come probabilmente saprete, le eSIM non sono altro che SIM virtuali che sfruttano i chip montati all’interno degli smartphone compatibili, che in certi casi permettono una maggiore flessibilità. Possono infatti risultare più comode di una normale SIM, sia nell’utilizzo di tutti i giorni sia durante la permanenza in altri Paesi (a seconda delle abitudini).

Con la loro diffusione sono nate aziende come Airalo, che consentono di installare pacchetti eSIM prepagati che forniscono accesso a dati, SMS e chiamate in più di 200 Paesi e regioni, per connettersi in tutto il mondo. Durante un viaggio capita di trovarsi con quantità risicate di dati, e soprattutto nei Paesi extra UE l’utilizzo anche solo di qualche MB può comportare costi elevati: Airalo permette di acquistare un pacchetto dati e installarlo con pochi click sullo smartphone (se compatibile con le eSIM), in modo da avere maggiore libertà di utilizzo a costi più contenuti.

Il Black Friday si sta avvicinando, come abbiamo visto grazie alle offerte anticipate di questi giorni, e alle iniziative in arrivo si aggiunge quella di Airalo: per tutti i nuovi utenti che vorranno utilizzare le eSIM Airalo per i viaggi, la startup ha previsto un codice sconto del 15% (fino a un massimo di 7 dollari) valido dal 28 novembre al 3 dicembre 2024. Per sfruttarlo vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Google Play Store oppure recarvi sul sito web e procedere all’acquisto della eSIM desiderata inserendo il coupon AIRALO15.

Se la eSIM vi servirà più in là, magari proprio durante le feste natalizie, sappiate che l’installazione potrà avvenire anche in seguito, a distanza di tempo dall’acquisto e a ridosso della partenza. Avete mai provato a utilizzare le eSIM in questo modo durante i vostri viaggi? Raccontateci la vostra esperienza.

A proposito di Black Friday, vi ricordiamo che potete già iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate agli sconti, suddivise per categoria, e a iscrivervi (se già non lo avete fatto) ai nostri canali dedicati (Prezzi.tech su Telegram e su WhatsApp, e Sconti.Casa).

