Siete amanti della lettura ma il tempo è sempre poco? Magari vi piacerebbe sfruttare meglio il tempo speso in auto. Se vi trovate in queste situazioni, Amazon Audible è il servizio che fa per voi e in questi giorni è possibile provarlo gratuitamente per ben 60 giorni. Per coloro che ancora non lo conoscessero, Audible è un servizio molto interessante: si tratta della piattaforma digitale di Amazon dedicata agli audiolibri, ai podcast e anche ai programmi radio e televisivi, riviste e quotidiani. In pratica sarà lo smartphone (ovvero il servizio) a leggervi i libri e non solo.

A differenza di altri servizi di Amazon, come ad esempio Prime Video e Prime Reading, Audible non è un servizio incluso nell’abbonamento Prime, ma richiede una sottoscrizione a parte. Per i nuovi iscritti ora è previsto un periodo di prova gratuito della durata di 2 mesi, al termine dei quali il prezzo standard sarà di 9,99 euro al mese.

Al termine del periodo della promozione, il costo mensile sarà quello standard di 9,99 euro al mese, tuttavia è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento (i 2 mesi gratuiti verranno comunque offerti fino a scadenza anche a disdetta anticipata). Al momento non è chiaro fino a quando sarà valida la promozione, aggiorneremo l’articolo in caso di novità.

L’app di Audible per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge.