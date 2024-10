Cubot punta a ridefinire il mercato degli smartphone rugged lanciando Cubot KingKong X Pro, il primo dispositivo ultra-resistente al mondo dotato di un massimo di 48 GB di RAM espandibile. Scopriamo insieme il nuovo smartphone Android del noto brand tra specifiche tecniche, funzionalità, prezzo e data di uscita.

Cubot KingKong X Pro è ufficiale con un massimo di 48 GB di RAM

Cubot presenta oggi un nuovo smartphone Android della sua gamma rugged: si tratta di Cubot KingKong X Pro, un dispositivo che vuole spiccare per le ampie memorie e per la sua resistenza, rendendosi ideale per gli avventurieri (ma non solo). Il nuovo modello introduce diversi miglioramenti e passi avanti, con più potenza, più resistenza e un’esperienza utente perfezionata e più avanzata.

Come prima cosa, KingKong X Pro integra una gigantesca batteria da 10.200 mAh, che permette un utilizzo senza interruzioni per ore e ore, senza preoccupazioni riguardanti l’autonomia: prima o poi la batteria si scaricherà, e a quel punto potrà entrare in gioco la ricarica rapida cablata da 33 W. Abbiamo citato le memorie generose, e il nuovo smartphone viene proposto con almeno 256 GB di storage interno, espandibili fino a 1 TB tramite microSD; anche la RAM è espandibile grazie alla funzione di RAM virtuale, che consente di arrivare fino a un massimo di 24 GB + 24 GB in base alla versione.

Lo schermo del nuovo dispositivo rugged è un 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz che consente di visualizzare i contenuti in modo più fluido e immersivo. Interessante la presenza di un piccolo schermo secondario, situato nella parte posteriore: tra le fotocamere (capeggiate dal sensore principale da 100 MP con PDAF) trova spazio un display multifunzione dove poter visualizzare widget o immagini.

Il cuore è costituito dal chipset MediaTek Dimensity 8200, che può contare su CPU octa-core e sul processo produttivo a 4 nm. Per una maggiore tranquillità durante qualsiasi tipo di utilizzo, che si tratti della quotidianità o di un’escursione, KingKong X Pro integra la certificazione IP69K, che garantisce resistenza all’acqua, ai getti di vapore e alla polvere, e la certificazione MIL-STD 810H di grado militare. Non mancano connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth, GPS e porta USB Type-C, così come il lettore d’impronte digitali (laterale). Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14.

Prezzo e uscita di Cubot KingKong X Pro

Cubot KingKong X Pro sarà lanciato a livello globale l’11 novembre 2024, ma su AliExpress è già possibile procedere all’acquisto in preordine all’attuale prezzo di partenza di 369,69 euro con spedizione gratuita e uno sconto. In occasione del debutto, Cubot propone un concorso che mette in palio cinque smartphone: per aderire basta seguire questo link al sito ufficiale e seguire le istruzioni.

