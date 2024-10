Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e prodotti che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e ciò comporta non solo l’introduzione di nuove funzionalità ma anche di piccole modifiche.

E in tal senso un esempio è rappresentato da una piccola novità che riguarda Nest Hub, Nest Audio e Google Pixel Tablet, dispositivi per i quali è stato aggiornato il suono di conferma riprodotto nel momento in cui vengono attivati dispositivi smart home come le luci, gli interruttori smart e altro.

Una piccola novità per Nest Hub, Nest Audio e Google Pixel Tablet

I vari smart speaker e smart display della gamma Nest non ricevono aggiornamenti rilevanti con grande frequenza e spesso il team di sviluppatori del colosso di Mountain View preferisce limitarsi ad introdurre delle piccole modifiche che possano nel complesso rendere un po’ più piacevole l’esperienza offerta agli utenti.

Proprio per tale ragione in tanti possono pensare che questi dispositivi non rientrino tra quelli a cui Google tiene maggiormente e, forse, ciò potrebbe essere anche vero.

Da tempo si susseguono delle voci secondo cui Google sarebbe al lavoro su una nuova generazione di smart speaker e smart display con integrato l’assistente IA Google Gemini e magari tali dispositivi potrebbero ottenere un po’ più di attenzione dal colosso di Mountain View.

Ad ogni modo, negli scorsi giorni il suono di conferma che viene riprodotto da Nest Hub, Nest Audio e Google Pixel Tablet quando si attivano o si controllano dispositivi connessi è cambiato.

Questa modifica dovrebbe riguardare tutti gli utenti o, quantomeno, li riguarderà tutti nel giro di qualche giorno.