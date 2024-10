Lo sappiamo: l’attenzione di Samsung è al momento concentrata sulla serie Galaxy S25 e sulla One UI 7 in arrivo all’inizio del prossimo anno, ma questo non significa che il produttore non stia già pensato ai mesi successivi. In queste ore spuntano infatti interessanti anticipazioni sulla prossima gamma di smartphone pieghevoli: nonostante l’esclusione di un modello “economico”, a quanto pare potrebbero essere in sviluppo due modelli di Samsung Galaxy Z Fold7, e persino una tastiera fisica da abbinargli.

Samsung Galaxy Z Fold7 avrà un fratello “tri-fold” e una tastiera come accessorio?

Dando un’occhiata ai nomi in codice utilizzati, sembra proprio che Samsung stia lavorando a due modelli di Galaxy Z Fold7. Oltre a Galaxy Z Flip7 (nome in codice B7), che offrirà il “solito” formato a conchiglia, potremmo avere un Galaxy Z Fold7 con nome in codice Q7 e uno con nome in codice Q7M: purtroppo non possiamo sapere con precisione per cosa possa stare questa “M”, ma dalla Corea del Sud insistono con voci su un nuovo pieghevole Samsung con doppia cerniera.

Non è detto che questa misteriosa variante possa davvero corrispondere al presunto tri-fold di Samsung, ma sembra proprio che il suo sviluppo stia procedendo in parallelo a quello di Galaxy Z Fold7. Potrebbe del resto trattarsi di una nuova variante in stile Galaxy Z Fold6 Special Edition, proposta solo in mercati specifici, ma riteniamo che già il “normale” Galaxy Z Fold7 possa offrire un profilo “slim”. Per saperlo dovremo aspettare un po’, visto che il lancio della prossima gamma di pieghevoli resta previsto per la prossima estate.

Nell’attesa, possiamo dare un’occhiata ad alcune interessanti indiscrezioni provenienti sempre dalla Corea. Galaxy Z Fold7 potrebbe essere il primo smartphone Android pieghevole dotato di tastiera QWERTY. Nel corso degli anni, quest’ultima ha fatto capolino su alcuni modelli di smartphone (firmati BlackBerry e non solo), ma la soluzione non sembra aver avuto molto successo dopo l’avvento dei telefoni touchscreen. Con l’utilizzo del formato pieghevole, un accessorio simile potrebbe tornare in auge grazie alla comodità di un aggancio magnetico.

Per il momento non abbiamo informazioni più specifiche, ma un’idea ce la potrebbero dare le immagini di una richiesta di brevetto spuntate la scorsa estate. Possiamo vedere un dispositivo con una piegatura diversa da quella che siamo abituati a vedere sulla serie: non sappiamo se il dispositivo possa davvero corrispondere a uno dei componenti della serie Galaxy Z Fold7 (magari il modello M misterioso?), o se vedremo altri dispositivi o una qualche modifica al progetto finale.

Dopo il lancio a sorpresa (ma non troppo) di Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, la casa di Seoul potrebbe stupire con qualcosa di nuovo per la gamma di pieghevoli del 2025? Siamo sicuri che torneremo a parlarne nei prossimi mesi, soprattutto successivamente al lancio della serie Galaxy S25 di inizio anno. Sareste disposti ad acquistare un accessorio simile per poter utilizzare una tastiera fisica con il vostro smartphone pieghevole e renderlo sempre più simile a un notebook compatto?

In copertina Samsung Galaxy Z Fold6