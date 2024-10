Tutti gli utenti che attendevano con interesse l’uscita di una versione economica di Samsung Galaxy z Fold dovranno mettersi l’anima pace, almeno per un po’. La compagnia coreana ha infatti recentemente dichiarato che non sono al momento previsti piani per il lancio di un modello economico di Galaxy Z Fold, relegando dunque il settore degli smartphone pieghevoli a dispositivi di fascia alta, al contrario della serie Galaxy S con la variante “FE”. Nel frattempo emergono inoltre nuove indiscrezioni in merito al nuovo smartphone a doppia piega di Samsung, che vedrà verosimilmente la luce nel corso del 2025: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Galaxy Z Fold: nessuna versione economica in cantiere

Sebbene alcuni rumor recenti indicassero infatti la possibilità di una variante “entry-level” di Galaxy Z Fold, sembra che i piani della compagnia non vadano in questa direzione. La volontà per il futuro prossimo di Samsung consisterebbe dunque nel mantenimento dei prezzi attuali per il suo pieghevole, introducendo eventualmente nuove tecnologie e funzionalità, come accaduto recentemente con il lancio di Samsung Z Fold Special Edition.

A detta di un portavoce di Samsung Electronics, l’ultimo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition non dovrebbe dunque essere considerato come un prodotto premium, bensì come un’opzione aggiuntiva a quelle già attualmente esistenti.

La corsa ai dispositivi pieghevoli per Samsung sta indubbiamente vivendo un momento di stallo a fronte della concorrenza, rappresentata in larga parte da Huawei, che sta invece acquistando sempre più terreno in termini di dispositivi venduti, soprattutto nell’ultimo periodo. I pieghevoli realizzati da compagnie cinesi come HONOR, Huawei, OPPO e Vivo presentano spesso e volentieri dimensioni più compatte e un comparto fotocamere migliore rispetto ai modelli della serie Galaxy z Fold, con specifiche tecniche maggiormente all’avanguardia.

Alcuni rumor suggerirebbero che Samsung starebbe attualmente lavorando invece al lancio di una versione più economica di Galaxy Z Flip, oltre che il suo primo smartphone a doppia piega: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito dalla stessa Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Smartphone a doppia piega: tutto ciò che sappiamo finora

Alcuni insider coreani sostengono che Samsung potrebbe lanciare il primo dispositivo a doppia piega nel corso del 2025, con la catena di produzione che sarebbe già pronta, complice una tecnologia ormai sperimentata e brevettata da diversi anni.

A questo si affiancherebbe però un notevole calo nelle spedizioni dei display OLED di Samsung Display, che nel corso del 2024 hanno registrato 12 milioni di unità, a dispetto dei 20 milioni dell’anno immediatamente precedente, complice lo scarso successo di vendite di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. Di queste, circa 8 milioni di unità sarebbero riconducibili ai due nuovi pieghevoli di Samsung, contro un’aspettativa iniziale pari a 10 milioni.

In tutto questo, il lancio di una versione economica di Samsung Galaxy Z Flip potrebbe dunque rappresentare la migliore soluzione per aumentare le unità vendute, rendendo il “nuovo” form-factor accessibile a un pubblico più ampio rispetto a quanto visto finora.

Si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia coreana: attendiamo anche in questo caso nuovi aggiornamenti ufficiali da Samsung, in vista di un 2025 che potrebbe essere decisamente sorprendente e foriero di novità.