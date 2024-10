Alla ricerca di un nuovo smartphone Android dalle specifiche intriganti ma dal prezzo non troppo alto? Allora potreste dare uno sguardo sullo shop online ufficiale di Xiaomi perché è disponibile POCO F6 Pro a un prezzo di partenza piuttosto interessante, condito da coupon e da un regalo di valore. Vediamo di che si tratta.

POCO F6 Pro in super offerta con un generoso regalo

POCO F6 Pro è uno smartphone Android di fascia medio-alta svelato nella seconda metà di maggio in compagnia del fratello POCO F6, con il quale condivide solo alcune delle specifiche. Il device mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione WQHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4000 nit, e come cuore vede il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

A livello fotografico lo smartphone propone “il miglior sistema di sensori per fotocamera della gamma POCO“, con un sensore Dual Native ISO Fusion che integra una tecnologia che consente un segnale pulito anche in situazioni di forte contrasto: troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per gli scatti macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite un foro nel display.

La batteria di POCO F6 Pro arriva fino a 5000 mAh, e il vero punto di forza di quest’ultima è costituito dalla velocità di ricarica: grazie alla tecnologia HyperCharge si arriva a 120 W, con i quali bastano 19 minuti per tornare al 100%. Lo smartphone dispone di Android 14 e HyperOS, e sarà tra i primi del brand ad accogliere l’aggiornamento ad Android 15 e alla nuova versione della personalizzazione Xiaomi (HyperOS 2.0?).

POCO F6 Pro ha esordito in primavera al prezzo consigliato di partenza di 579,90 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete approfittare di un interessante sconto sullo shop online ufficiale di Xiaomi: lo smartphone è disponibile a 469,90 euro grazie a un coupon da 30 euro attivato automaticamente nel carrello, e viene proposto con la friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L in regalo (valore di 129,99 euro). Se siete nuovi utenti del sito potete approfittare dei coupon aggiuntivi indicati in pagina per far scendere il prezzo di altri 30 euro, calando fino 439,90 euro.

Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per eventuali indecisioni.