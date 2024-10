Trova il mio dispositivo si aggiorna tramite il Google Play Store e accoglie un’utile novità, che va a rimuovere un fastidioso “limite” dell’applicazione: ora non serve più digitare la password all’apertura, ma può bastare l’autenticazione biometrica. In più, con le prossime versioni dovrebbe arrivare un nuovo layout pensato per i tablet Android. Procediamo con ordine.

Trova il mio dispositivo si aggiorna con l’autenticazione biometrica

Lo scorso maggio avevamo anticipato il possibile arrivo di un metodo più comodo per accedere a Trova il mio dispositivo su smartphone e tablet Android. Fino a questo momento l’app forniva due possibilità: l’accesso tramite password (da digitare obbligatoriamente ad ogni apertura) oppure la disattivazione della password, un’eventualità che non lascia esattamente tranquilli.

L’aggiornamento alla versione 3.1.173-1 di Trova il mio dispositivo porta con sé l’autenticazione biometrica, attiva di default su tutti i dispositivi compatibili: come potete vedere nell’immagine qui in basso (niente screenshot, visto che l’app non lo consente), ora gli utenti possono accedere anche utilizzando l’impronta digitale, invece di dover digitare la password (a volte “complicata”). Sicuramente un comodo passo avanti, nonostante non stiamo comunque parlando di un’app che di solito si apre ogni 5 minuti.

Questo cambiamento lato sicurezza arriva a breve distanza dalle funzionalità antifurto introdotte in questi giorni, e proprio mentre si sta parlando di Identity Check, una funzionalità che prossimamente potrebbe costringere le app a utilizzare l’autenticazione biometrica.

Mentre questa novità è già in distribuzione attraverso l’aggiornamento sul Google Play Store, un altro cambiamento sembra avvicinarsi: come segnalato da Android Authority con la sua analisi dell’APK, in futuro potrebbero arrivare novità per l’interfaccia dedicata ai tablet. Come possiamo vedere nelle due immagini comparative qui sotto, sugli schermi più grandi la tendina che si può espandere dal basso dovrebbe far spazio a un pannello laterale; quest’ultimo non sembrerebbe ridimensionabile, ma non sono da escludere ulteriori cambiamenti prima dell’effettivo lancio all’interno dell’applicazione.

Non abbiamo certezze sull’arrivo di quest’ultima novità di Trova il mio dispositivo, ma possiamo invece confermarvi che l’autenticazione biometrica risulta già disponibile per tutti attraverso la release 3.1.173-1. Per verificare di disporre di questa versione o eventualmente aggiornare l’app potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store: siete contenti di questo cambiamento per l’accesso?