La settimana del Samsung Shop Online si apre con interessanti promozioni pensate per alcuni dei principali modelli della gamma smartphone: sul sito sono disponibili codici sconto, extra sconti, sconti a carrello, omaggi e un trade-in con valutazione massima di 645 euro (sulla serie Galaxy S24) o di 730 euro (su Galaxy Z Fold6 o Z Flip6). Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le opportunità.

Offerte, sconti, trade-in e omaggi sul Samsung Shop Online

Iniziamo dalla serie Samsung Galaxy S24, che fino al 28 ottobre 2024 può contare sul coupon GALAXY4U per uno sconto del 10% sull’acquisto, cumulabile con l’extra sconto del 5% che viene praticato effettuando l’ordine attraverso la Samsung Shop App ufficiale. Il codice sconto è valido su tutta la serie, ma sul modello più costoso, ossia Galaxy S24 Ultra, risulta per qualche ora ancora più conveniente sfruttare il codice GALAXYS24, che scade oggi (21 ottobre 2024) e che offre 180 euro di ribasso su Galaxy S24 Ultra da 256 GB e 200 euro su Galaxy S24 Ultra da 1 TB (ai quali si può comunque aggiungere l’extra sconto del 5% già citato).

In più si può approfittare del servizio di trade-in, che consente di dare in permuta il proprio dispositivo usato con una valutazione fino a 645 euro, e di uno sconto di 100 euro proposto con l’acquisto contestuale di cuffie wireless o smartwatch delle serie Galaxy Buds e Galaxy Watch.

Per quanto riguarda i pieghevoli abbiamo qualcosa di simile, ma Samsung si spinge anche oltre. Con il servizio di trade-in si può dare in permuta l’usato per ottenere una valutazione fino a 580 euro, ottenendo altri 150 euro di sconto immediato a carrello su Samsung Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6. Grazie al codice GALAXY4U, da inserire come sempre nel campo dedicato ai codici promozionali, si può avere un ribasso del 20% sul prezzo di acquisto, al quale si può aggiungere l’extra sconto del 5% acquistando attraverso l’app e un ulteriore ribasso di 100 euro aggiungendo contestualmente al carrello un Galaxy Watch o delle Galaxy Buds.

Non è finita qui, perché piazzando l’ordine entro il 27 ottobre 2024 ed effettuando la registrazione alla promozione su Samsung Members entro e non oltre le ore 23:59:59 del 26 novembre 2024, si possono avere in regalo le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds3, lanciate quest’estate (valore di 179,99 euro).

Per scoprire ulteriori promozioni del Samsung Shop Online basta seguire il link qui in basso.