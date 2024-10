Stiamo per entrare nella fase finale del 2024, periodo dell’anno che si preannuncia caldissimo perché arriveranno i primi annunci, quelli cinesi, degli smartphone Android che arriveranno dalle nostre parti nel corso del prossimo anno: tra i dispositivi più attesi ci sono gli Xiaomi 15.

I flagship canonici di casa Xiaomi, che dovrebbero arrivare già entro la fine del mese, sono protagonisti di nuove indiscrezioni che ci svelano le specifiche del modello “base”. Trapelano nuove indiscrezioni anche per altri due smartphone cinesi, stavolta di fascia media, che vogliono sorprendere nel 2025, pur percorrendo strade diverse: parliamo di OnePlus 13R e di un inatteso componente della gamma HONOR 300. Tanto per aggiungere altra carne al fuoco, arrivano nuove indiscrezioni sul comparto fotografico dei prossimi flagship di casa Samsung, ovvero i Samsung Galaxy S25.

Trapelano le specifiche chiave dello Xiaomi 15

Il prossimo flagship compatto di casa Xiaomi, erede dello Xiaomi 14 (presente nell’immagine di copertina), verrà presentato ufficialmente sul mercato cinese entro la fine del mese ma ha sempre meno segreti grazie a un post condiviso su X dal noto leaker Yogesh Brar.

Il leaker svela quelle che dovrebbero essere le specifiche chiave Xiaomi 15, dispositivo che potrebbe riprendere i concetti dello smartphone lanciato in Cina a fine 2023 (e portato in Italia nelle fasi iniziali del 2024) ma guadagnare aggiornamenti principalmente su due fronti: chipset (con il nuovo e atteso SoC di punta targato Qualcomm) e batteria (che passerebbe da 4610 mAh a ben 5500 mAh).

Per il resto, lo Xiaomi 15 non dovrebbe stravolgere il predecessore, ri-proponendo un display piatto AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 1.5 K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, magari con cornici intorno ottimizzate e luminosità maggiore, fotocamera posteriore tripla da 50 megapixel con ottiche Leica e tutto ciò che ci aspetteremmo di trovare in un flagship, inclusa una nuova versione del sistema operativo HyperOS basato su Android 15.

Specifiche tecniche presunte - Xiaomi 15: Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: AMOLED da 6,36” con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz

da con risoluzione e frequenza di aggiornamento a SoC: Qualcomm Snadpragon 8 Elite (3 nm)

(3 nm) Fotocamera posteriore: tripla da 50 MP (principale + ultra-grandangolare + teleobiettivo 3,2x) con ottiche Leica

(principale + ultra-grandangolare + teleobiettivo 3,2x) con Batteria: 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W e ricarica wireless rapida a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a e ricarica wireless rapida a Sistema operativo: HyperOS 2.0 basato su Android 15

OnePlus e HONOR pronte a sorprendere sulla fascia media

Stando a quanto diffuso sul social network cinese Weibo da due noti leaker, OnePlus e HONOR potrebbero regalarci due degli smartphone Android di fascia media più interessanti di tutto il 2025.

La gamma HONOR 300, a detta del noto informatore Smart Pikachu, potrebbe ospitare al suo interno uno smartphone dalle dimensioni compatte: non sappiamo se il dispositivo in questione sarà proprio HONOR 300 o se, per esempio, ci sarà spazio per un HONOR 300 mini.

Certo è che, negli ultimi anni, sempre meno produttori (soprattutto cinesi) stanno proponendo dispositivi compatti (con le dovute eccezioni, come Vivo che ha recentemente presentato il nuovo X200 Pro Mini). La questione è ancora un po’ fumosa ma un HONOR 300 compatto potrebbe risultare molto interessante, quasi sorprendente: molto dipenderà da dove deciderà di collocarlo il produttore cinese.

Passando in casa OnePlus, recentemente il leaker Digital Chat Station ha sparato grosso su quelle che dovrebbero essere le specifiche di un inedito modello della gamma Ace dell’azienda, quella che nel resto del mondo si traduce nella gamma “R” della serie numerata.

Questo possibile OnePlus Ace 5, che da noi potrebbe diventare OnePlus 13R, dovrebbe configurarsi come un dispositivo impressionante: Snapdragon 8 Gen 4 (anche se, soprattutto per ragioni di costi, è lecito attendersi il SoC della generazione precedente), batteria al silicio-carbonio da 6000 mAh, schermo AMOLED piatto con risoluzione 1.5K, sensore principale Sony IMX906 da 1/1,56″ e teleobiettivo Samsung JN1 da 50 megapixel.

Fotocamere dei Galaxy S25: Samsung potrebbe salutare i propri sensori ISOCELL

Dai dispositivi presunti, passiamo a dei dispositivi che, a meno di scossoni, dovrebbero certamente arrivare sul mercato nelle fasi iniziali del 2025: Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Revegnus, un noto informatore piuttosto affidabile sui piani futuri di Samsung, ha condiviso alcune informazioni (via PhoneArena) circa le potenzialità del comparto fotografico dei prossimi flagship canonici del colosso sudcoreano.

Sembra che Samsung sia pronta ad attuare un vero e proprio campo di rotta per regalare degli smartphone che (finalmente) possano offrire qualcosa di più attuale in termini di sensori fotografici, aspetto troppo stagnante sui dispositivi della gamma Galaxy.

Per mettere in atto ciò, con Galaxy S25 e Galaxy S25+ il colosso sudcoreano potrebbe abbandonare i propri sensori ISOCELL in favore dei più recenti sensori LYTIA di Sony, sensori dotati della tecnologia dual-stacked e quindi in grado di catturare più luce e offrire una resa cromatica più precisa.

Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe invece mantenere il sensore principale ISOCELL HP2 da 200 megapixel (anche se in una versione migliorata) ma guadagnare un inedito sensore ISOCELL JN3 da 50 megapixel per la fotocamera ultra-grandangolare.