Esattamente come preventivato, Sony ha presentato oggi due nuovi smartphone Android: parliamo del flagship Sony Xperia 1 VI e del dispositivo di fascia media Sony Xperia 10 VI, che abbiamo iniziato a scoprire in queste settimane attraverso rumor e indiscrezioni. Ora che entrambi sono ufficiali, possiamo scoprire insieme tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, design e funzionalità.

Sony Xperia 1 VI con Snapdragon 8 Gen 3 e un rinnovato comparto fotografico

Iniziamo dalla nuova punta di diamante della gamma Sony, ossia Xperia 1 VI: si tratta di uno smartphone che mette in campo tutta l’esperienza del produttore nipponico in materia di video, audio e gaming mobile, e che mette un po’ da parte il formato particolarmente “allungato” di altri modelli (si passa ai più “classici” 19,5:9) e dello stesso Xperia 10 VI che vediamo più giù.

Il display è un OLED 19,5:9 da 6,5 pollici a risoluzione 2340 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz: è dotato di tecnologia di regolazione dell’immagine “Powered by BRAVIA”, che sfrutta l’intelligenza artificiale per riprodurre la stessa qualità di immagine dei TV della gamma BRAVIA. Lo smartphone utilizza la tecnologia di rimasterizzazione dell’IA per migliorare contrasto, colore e nitidezza nella visualizzazione, che si tratti di contenuti personali o di servizi streaming. Il nuovo pannello risulta 1,5 volte più luminoso rispetto alla versione precedente, e con la funzione Sunlight Vision garantisce una visibilità migliore all’aperto: l’immagine viene elaborata dall’IA, che analizza in tempo reale i fotogrammi ed evita di sovraesporre i punti più luminosi.

Il cuore di Sony Xperia 1 VI è il chipset di punta di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 3: al suo fianco, per offrire il meglio dall’IA e dal multitasking, troviamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSDXC fino a 1,5 TB). Lo smartphone offre FPS Optimiser per migliorare in modo dinamico l’uso della CPU e la frequenza dei fotogrammi.

A bordo c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Exmor T da 1/1,35″ da 48 MP (binning da 12 MP, f/1.9, 24 mm, 84°), sensore ultra-grandangolare Exmor RS da 1/2,5″ da 12 MP (f/2.2, 123° di campo visivo) e sensore Exmor RS da 1/3,5″ da 12 MP con teleobiettivo (f/2.3). Il teleobiettivo ottico consente scatti e zoom fino a 7,1x, con un obiettivo che copre un range di lunghezze focali da 85 a 170 mm; permette di realizzare scatti macro con ingrandimento massimo di quasi 2x e una distanza di messa a fuoco minima di 4 cm.

L’obiettivo grandangolare da 24 mm è dotato di sensore d’immagine Exmor T for mobile per prestazioni di livello anche con poca luce, autofocus ad alta velocità con tecnologia di tracking basata sull’IA: quest’ultima riconosce lo scheletro umano e rende preciso il tracciamento dell’AF anche nei casi in cui il soggetto non è sempre visibile a causa di potenziali ostacoli. Secondo quanto riporta l’azienda, il sensore utilizza la capacità di elaborazione dell’intelligenza artificiale per garantire una qualità d’immagine equivalente a quelle delle fotocamere full-frame.

Sony ha integrato una rinnovata app Fotocamera con un’interfaccia ottimizzata e tante funzioni: abbiamo modalità di scatto speciali come PSM e i filtri cromatici personalizzabili “Creative Look”, ma anche la funzione Touch Tracking, che ora può regolare automaticamente luminosità e colore, la nuova modalità Pro Video, che offre un controllo avanzato delle impostazioni video, e gli strumenti necessari per gestire scatti e riprese in modo preciso e intuitivo.

Il produttore ha curato pure il lato audio: un po’ a sorpresa, soprattutto considerando la fascia premium, c’è la porta per il jack audio da 3,5 mm, affiancata a nuovi speaker ad alte prestazioni, a tecnologie e formati audio di ultima generazione (come High-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless, LDAC, Bluetooth LE Audio e Snapdragon Sound).

La batteria è da 5000 mAh ed è stata progettata per offrire due giorni di autonomia con un utilizzo standard: risulta più sottile e leggera rispetto a quella dei modelli precedenti, e questo ha lasciato un po’ più di spazio nel dispositivo per una camera di vapore per la dissipazione del calore. In combinazione al nuovo pannello a basso consumo e all’efficienza energetica, la batteria può garantire anche oltre 36 ore di riproduzione video ininterrotta. Quando questo non è sufficiente, entra in gioco la ricarica rapida, in grado di far tornare al 50% in 30 minuti; Battery Care e Xperia Adaptive Charging assicurano che la batteria non si sovraccarichi durante il collegamento all’alimentazione.

Specifiche tecniche di Sony Xperia 1 VI display 19:9 OLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Exmor T da 48 MP

batteria da 5000 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Sony Xperia 1 VI

Previous Next Fullscreen

Xperia 1 VI offre un pannello posteriore dalla finitura testurizzata, per una presa più salda e che offre al contempo comfort e attenzione all’estetica. La microfabbricazione convessa e la finitura smerigliata del vetro rinforzato rendono il dispositivo più resistente alle impronte e ai graffi superficiali. Le colorazioni tra cui scegliere sono quattro, e sono denominate Black, Platinum Silver, Khaki Green e Scar, anche se quest’ultima sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati.

Per il momento il produttore non ha fornito dettagli sulla data di uscita (“Presto in vendita“) e sul prezzo di vendita di Sony Xperia 1 VI, ma le indiscrezioni dei giorni scorsi puntavano su cifre abbondantemente sopra quota 1000 euro.

Sony Xperia 10 VI è ufficiale con Snapdragon 6 Gen 1 e schermo 21:9

Sony ha presentato anche Xperia 10 VI, uno smartphone Android che si va a piazzare sulla fascia media del mercato. Il nuovo dispositivo è progettato per offrire comfort e praticità, anche con un utilizzo a una sola mano: proprio per questo dispone di un display 21:9 OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full-HD+ e vetro Corning Gorilla Glass Victus. Il pannello è un OLED con tecnologia Triluminos, la stessa proposta sui televisori BRAVIA. Per il SoC si rimane in casa Qualcomm con lo Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSDXC fino a 1,5 TB).

Tra i punti di forza di Sony Xperia 10 VI c’è la batteria da 5000 mAh, che secondo il produttore si manterrà su ottimi livelli di efficienza per almeno tre anni grazie alle avanzate tecnologie di ricarica: parliamo di Battery Care, che ne impedisce il sovraccarico, e di Xperia Adaptive Charging, che monitora costantemente il processo di ricarica per evitare sollecitazioni inutili. La longevità viene assicurata anche dalla presenza della certificazione IP65/68 contro acqua e polvere.

A livello fotografico abbiamo una fotocamera posteriore con doppio obiettivo, che copre tre lunghezze focali (16, 26 e 52 mm) ed è pensata per offrire versatilità. Viene proposto un ingrandimento equivalente allo zoom ottico 2x che consente di ingrandire senza perdite di qualità, e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) si applica a foto e video sia sull’obiettivo grandangolare da 26 mm sia su quello da 52 mm; in combinazione con la tecnologia Optical SteadyShot, garantisce nitidezza e stabilità anche in movimento.

La fotocamera è inoltre dotata di una funzione che offre la possibilità di scattare foto con una serie di filtri cromatici preimpostati; la creazione di contenuti è favorita anche qui da una tecnologia di rilevamento della scena basata sull’IA, che stabilisce in modo autonomo le impostazioni ottimali. Con Video Creator si possono realizzare contenuti video in un istante, selezionando semplicemente foto e filmati dalla galleria e impostando la durata.

Specifiche tecniche di Sony Xperia 10 VI display 21:9 OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Exmor RS da 48 MP

batteria da 5000 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Sony Xperia 10 VI

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone viene proposto nelle colorazioni Blue, Black e White e può essere abbinato a un cover dotata di uno stand integrato, utile per live streaming e videochiamate.

Sony Xperia 10 VI sarà “presto in vendita” in Italia, ma non sono stati diffusi dettagli riguardanti il prezzo di vendita; considerando le anticipazioni, possiamo puntare su una cifra vicina ai 400 euro. Torneremo sulla questione non appena avremo indicazioni dal produttore.