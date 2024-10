Sono settimane molto vivaci per YouTube. Dopo le polemiche sulla possibile scomparsa del tasto Salta negli annunci pubblicitari (con tanto di chiarimenti da parte della piattaforma), le modifiche al cambio di account su Android TV e l’imminente lancio degli Shorts fino a 3 minuti, ora la celebre piattaforma video di Google sta sperimentando una nuova interfaccia utente del lettore nella versione mobile per Android.

Nuovi pulsanti e spostamenti vari nella nuova interfaccia video

Google è al lavoro su diversi significativi cambiamenti dell’interfaccia del lettore video di YouTube per Android. I cambiamenti sono tanti e forse anche questo sta generando un bel po’ di confusione (e malcontento) negli utenti che si ritrovano con questa nuova interfaccia.

Come si può vedere anche dalle immagini che mostrano come appare la stessa schermata con l’attuale interfaccia e quella nuova, il titolo del video viene ora spostato sopra la barra di avanzamento e non in alto a sinistra nella schermata video.

Inoltre accanto al nome del canale ora vengono visualizzati la relativa icona e il numero degli iscritti, mentre il numero delle visualizzazioni e la data di pubblicazione sono visibili sotto il titolo del video. Il pulsante di espansione è stato spostato in alto a sinistra con accanto il pulsante per ruotare lo schermo. È stato poi aggiunto un secondo pulsante per la playlist ed è stato inserito sopra la barra di avanzamento dove nella vecchia interfaccia c’era il pulsante di espansione.

Tra le novità forse meno apprezzate ci sono quelle legate ai pulsanti Avanti e Indietro che sembrano assenti quando il video è in modalità a schermo intero. Ovviamente ci sono ma appaiono quando si mette il video in pausa in modalità verticale. I tasti per le interazioni (Mi piace, Non mi piace, Commenti, Condividi) e gli altri sono stati spostati sopra la barra di avanzamento (sul lato destro). Inoltre sotto i pulsanti Mi piace e Commenti appare il relativo numero delle interazioni ricevute da quel video.

Sotto il menu è presente il pulsante Segnalibro, mentre quello Remix è visibile per impostazione predefinita. In basso a sinistra, accanto al secondo pulsante di pausa, è invece stato aggiunto un pulsante per visualizzare i capitoli del video.

Invece nell’ultimo aggiornamento lato server ci sono altre modifiche che sono evidenti solamente quando si guarda un video in una playlist. Ora si può scorrere verso l’alto o verso il basso per spostarsi tra i video e scorrere verso il basso per ridurre un video a icona, ma solamente se è il primo video della playlist e quindi non ce n’è un altro prima o se lo si sta visualizzando al di fuori della playlist.

Le novità sull’interfaccia video per Android sono delle prove, dette test A/B, che YouTube sta portando avanti proprio per comprendere il gradimento degli utenti. Al momento le prime reazioni non sono propriamente entusiaste e oltre alla probabile difficoltà a familiarizzare con tanti cambiamenti tutti insieme ci sono alcune scelte che risultano poco chiare. Rendere l’interfaccia più ricca di pulsanti può essere utile sui device con schermi più grandi mentre può risultare più caotica e poco accessibile da mobile.