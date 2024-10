Il team di YouTube ha annunciato che a partire dal 15 ottobre i creatori potranno caricare sulla piattaforma dei video brevi Shorts lunghi fino a 3 minuti, estendendo il limite attuale di 60 secondi. Il team di YouTube ha anche annunciato una funzionalità template che consente ai creatori di riutilizzare il formato di altri Short abbinando le loro clip ai suoni di tendenza estratti da altri video. L’opzione per i template di YouTube sarà accessibile tramite il pulsante “remix” sui video.

Gli Shorts di YouTube potranno durare fino a 3 minuti

YouTube ha spinto molto gli Shorts per fronteggiare la concorrenza di TikTok, aggiungendo funzionalità simili e investendo sui creatori, ma la piattaforma di Google sembra anche riconoscere che alcuni utenti vogliono meno contenuti in stile TikTok e più video lunghi per cui YouTube è noto. In quest’ottica, oltre agli Shorts più lunghi, l’azienda ha anche annunciato che aggiungerà un’opzione “mostra meno Shorts” che visualizzerà temporaneamente meno video brevi nel feed principale dell’utente.

Anche TikTok ha costantemente aumentato il limite di durata dei video nel corso degli anni e come per i Reels di Instagram e i video di TikTok, i template rendono più rapido e semplice agganciarsi alle tendenze, tuttavia portano sulle piattaforme molti contenuti che sembrano clonati.