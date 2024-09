Google ha recentemente iniziato a implementare la funzione “Prendi appunti con Gemini” per Google Meet, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale di Gemini per andare oltre la classica trascrizione del parlato in testo. Infatti, invece di limitarsi a trascrivere le conversazioni, questa nuova funzione riassume interi dialoghi fornendo un resoconto dettagliato dell’incontro avvenuto su Meet.

Attualmente, la funzione “Prendi appunti con Gemini” è disponibile solo per la versione web di Google Meet e per i clienti di Google Workspace con gli add-on Gemini Enterprise, Education Premium o AI Meetings & Messaging. Tuttavia, sembra che a breve sarà disponibile anche per i dispositivi mobili.

Grazie all’analisi dell’app di Gmail per Android, sono state scoperte stringhe di codice che indicano che la versione mobile della funzione è in fase di sviluppo. Ecco cosa possiamo aspettarci dalla nuova funzione, molto simile a quella web:

Riassunti automatizzati degli incontri : Dopo la riunione, Gemini riassumerà la conversazione e fornirà una trascrizione completa, che verrà aggiunta a un documento di appunti condivisi.

: Dopo la riunione, Gemini riassumerà la conversazione e fornirà una trascrizione completa, che verrà aggiunta a un documento di appunti condivisi. Integrazione con Google Calendar e Drive : La funzione lavorerà a stretto contatto con Google Calendar e Google Drive, facilitando il salvataggio e la condivisione degli appunti con i partecipanti.

: La funzione lavorerà a stretto contatto con Google Calendar e Google Drive, facilitando il salvataggio e la condivisione degli appunti con i partecipanti. Monitoraggio in tempo reale: Durante l’incontro, gli utenti riceveranno aggiornamenti sullo stato della presa di appunti di Gemini con messaggi come “Gemini sta prendendo appunti,” ecc.

Questa funzione potrebbe essere una grande svolta per chi vuole gestire meglio i propri incontri. Tuttavia, dato che si basa interamente su intelligenza artificiale, la precisione può non essere accurata. Come per le trascrizioni vocali, rumori di sottofondo, accenti e discussioni complicate possono causare errori. Per essere davvero utile, Gemini dovrà essere molto preciso nel riassumere gli incontri. Anche se l’IA di Gemini sta migliorando, non è ancora perfetta. Inoltre, al momento supporta solo l’inglese.