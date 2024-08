Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un’esperienza di videochiamata aggiornata in Google Meet, che si caratterizza per un aspetto rinnovato e delle funzionalità studiate per consentire agli utenti di rimanere ancora più in contatto con i loro amici, colleghi o familiari.

In particolare, grazie alle novità introdotte sarà possibile accedere più facilmente a funzionalità avanzate, usare le reazioni con emoji e provare la modalità on-the-go (o in movimento), il tutto con un’esperienza coerente tra videochiamate e riunioni programmate.

Come cambia Google Meet

Iniziando dalla nuova interfaccia di chiamata, Google Meet rende ancora più facile avviare e ricevere videochiamate o programmarne una per un momento successivo. Il nuovo layout include pulsanti di controllo che rispecchiano l’esperienza delle riunioni, con la possibilità di accedere più facilmente a funzionalità come i sottotitoli in tempo reale e continuare la conversazione con la chat direttamente nella videochiamata.

Il team di Google Meet migliora anche l’esperienza delle chiamate con la possibilità di aggiungere effetti speciali (come un filtro, uno sfondo e degli accessori) per aiutare gli utenti ad apparire al meglio.

Ed ancora, nelle chiamate di gruppo arrivano le reazioni con emoji, grazie alle quali le conversazioni saranno più vivaci.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di usare la condivisione dello schermo, sia su iOS che su Android, per mostrare foto, video, presentazioni e altri contenuti a tutti i partecipanti alla chiamata.

Infine, le videochiamate di Google Meet ora supportano la modalità on-the-go sia su Android che su iOS, ossia un’esperienza solo audio con pulsanti di controllo delle chiamate più grandi e facili da premere, l’ideale per rispondere alle chiamate mentre ci si muove (a piedi, in auto o sui mezzi pubblici non fa differenza).

Questi aggiornamenti verranno gradualmente implementati nelle videochiamate di Google Meet nei prossimi mesi.