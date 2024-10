Tramite un aggiornamento in distribuzione da qualche ora, l’app Google Pixel Buds, essenziale per sfruttare al massimo le potenzialità delle cuffie Made by Google, guadagna finalmente il supporto a una piccola caratteristica estetica tipica delle più recenti versioni di Android.

Il team di sviluppo ha infatti implementato l’icona a tema parte del Material You, garantendo così che ci sia un livello maggiore di coerenza grafica nella schermata iniziale degli smartphone del robottino verde che supportano tale funzionalità.

L’app Google Pixel Buds si aggiorna

Questo si conferma un periodo abbastanza frizzante per le Google Pixel Buds, le cuffie del colosso di Mountain View: dopo l’arrivo del modello Pro di seconda generazione, Big G ha recentemente annunciato e avviato il rollout del supporto a Gemini (lato server) anche sui modelli più datati (lo abbiamo ricevuto in mattinata sulle sul modello Pro di prima generazione e sulle Pixel Buds A-Series).

La novità è l’icona a tema

Oltre all’aggiornamento lato server legato a Gemini, è stato da poco rilasciato una nuova versione dell’app companion che porta con sé l’icona a tema, una delle caratteristiche di design introdotte da Google con Android 12 e ottimizzate nel corso degli anni con Android 13 prima e con Android 14 poi. Nonostante tutto, si tratta ancora di una funzionalità in beta, come evidenziato ad esempio dall’app Sfondo e stile sugli smartphone Pixel.

Queste icone a tema sono disponibili per le app di sistema e per (quasi) tutte le app realizzate direttamente dal colosso di Mountain View: tra queste, le più diffuse sono Opinion Rewards e, fino a poco fa, l’app companion delle Google Pixel Buds.

L’icona a tema è in distribuzione tramite l’aggiornamento alla versione 1.0.680489030 dell’app companion per le cuffie Made by Google e l’icona supporta sia il tema chiaro che il tema scuro (potete vederla con tema chiaro nella seguente immagine di confronto); con la precedente versione dell’app (1.0.673625792), l’icona a tema non era ancora disponibile.

Come aggiornare l’app companion delle Google Pixel Buds

Per non rischiare di perdervi le novità dell’app companion Google Pixel Buds, tra cui l’introduzione dell’icona a tema, vi basterà aggiornare l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto l’aggiornamento e avete fretta di ricevere l’icona a tema, potrete procedere al download e all’installazione manuale del file APK della più recente versione dell’app, già disponibile sul portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).