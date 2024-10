Gli smartphone permettono di restare connessi durante tutta la giornata, anche fuori casa, e diventa sempre più importante poter contare su una connessione affidabile. Proprio per questo OPPO ha portato la nuova generazione di AI LinkBoost con la serie OPPO Reno12, pensata per offrire una connettività ai massimi livelli. Diamo uno sguardo più da vicino a questa suite della casa cinese.

Tutti i miglioramenti di AI LinkBoost sulla serie OPPO Reno12

AI LinkBoost è una suite di ottimizzazioni sviluppate da OPPO che vuole offrire una copertura di rete di livello anche nelle situazioni più complesse. Il produttore punta a proporre ai suoi utenti passaggi senza interruzioni tra Wi-Fi e rete mobile durante una videochiamata, un segnale più forte e una riconnessione più rapida quando si entra o esce da zone non coperte, messaggi più affidabili nei luoghi più affollati e non solo.

Per migliorare la qualità del segnale della serie OPPO Reno12, il produttore ha spinto i suoi ingegneri a testare e ottimizzare le prestazioni della connettività utilizzando tecnologie personalizzate per specifiche regioni, oltre che a ottimizzare il software per adattarlo a diverse bande di frequenza e alla specifica distribuzione delle reti in luoghi specifici.

I miglioramenti principali portati da AI LinkBoost includono l’Antenna Surround a 360°, l’incremento della potenza dell’antenna e la selezione intelligente della rete. L’Antenna Surround di OPPO è una soluzione hardware e software che combina un design a nove antenne con uno switch adattivo basato sull’intelligenza artificiale, una tecnologia di miglioramento della comunicazione in modalità gioco e una tecnologia di ottimizzazione delle prestazioni 4G+.

La serie di smartphone Android è ottimizzata per una copertura a 360°, che ci si trovi su un treno ad alta velocità, in metropolitana, in ascensore e così via: AI LinkBoost può selezionare in modo intelligente l’antenna più adatta alla condizione grazie a un algoritmo avanzato di IA. Per i giochi entra in campo la terza antenna posizionata strategicamente per permettere la tipica presa con entrambe le mani, con ottimizzazioni per le frequenze medie e alte e miglioramenti nell’upload. Rispetto a OPPO Reno11 Pro, OPPO Reno12 Pro riduce la latenza del 25%.

Quando si esce da una copertura Wi-Fi, passando quindi alla connessione dati, anche pochi istanti possono essere sufficienti per interrompere quello che si sta facendo, come una videochiamata o lo streaming di video e audio. AI LinkBoost punta anche sulle bande di frequenza più comuni per migliorare la potenza di trasmissione del segnale, e sfrutta la tecnologia di selezione intelligente della rete per ottenere una collaborazione multi-rete. In più, la velocità di passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare viene incrementata dal 43%, con riduzioni di interruzioni della voce del 66%.

La tecnologia OPPO è pensata anche per chi utilizza due SIM: LinkBoost va infatti a migliorare la velocità di commutazione tra le SIM del 57% su Reno12 Pro (rispetto alla precedente generazione), offrendo un’esperienza più fluida. Il recupero rapido del segnale è un’altra delle peculiarità del sistema: sul modello di punta della serie il segnale viene recuperato il 47% più velocemente rispetto alla generazione precedente. Con un segnale debole l’uso delle app che richiedono più dati può diventare frustrante; AI LinkBoost è anche in grado di deviare in modo intelligente le risorse all’app attiva, offrendo ad esempio una riproduzione video o videochiamate più stabili. In più il ritardo nella riproduzione di contenuti si riduce del 75% mentre sono attivi download in background.

Non solo rete dati però, perché AI LinkBoost può potenziare una rete Wi-Fi debole attraverso Super Wi-Fi 2.0: quest’ultimo può garantire prestazioni migliori e minimizzare le interferenze tra Wi-Fi e Bluetooth; secondo i dati diffusi da OPPO come esempio, mentre si scorre TikTok usando il Wi-Fi e con cuffie Bluetooth collegate, l’interruzione dei video si riduce del 50%.

La tecnologia di OPPO può migliorare il processo di servizi di triangolazione della rete mobile per la localizzazione (come Google Maps, ad esempio), e supporta la trasmissione Bluetooth a lunga distanza con BeaconLink. La casa cinese ha migliorato la capacità di uplink del Bluetooth del 300%, consentendo a OPPO Reno12 e Reno12 Pro di supportare chiamate vocali da dispositivo a dispositivo tramite Bluetooth in un ambiente completamente scollegato.

Anche grazie a tutto questo, la serie Reno12 ha ottenuto la prima certificazione TÜV Rheinland High Network Performance al mondo. Vi ricordiamo che OPPO Reno12 e Reno12 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia dallo scorso giugno.