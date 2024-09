Nel corso delle ultime ore Louis Lee, presidente della divisione cinese di OnePlus, ha tolto il velo all’atteso OnePlus 13 condividendo le prime immagini ufficiali all’interno di un post sulla piattaforma Weibo: scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 13: il design del nuovo modello

La foto pubblicata da Louis Lee mette in mostra esclusivamente il lato anteriore del nuovo modello, con la presenza del sensore della fotocamera ospitato all’interno del punch-hole nella parte superiore centrale dello schermo. La caratteristica saliente del nuovo modello è rappresentata senz’ombra di dubbio dalla seconda generazione di Oriental Screen di BOE: ricordiamo infatti che OnePlus 12 fu il primo modello a implementare il display Oriental Screen, offrendo una risoluzione da 3168 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, picco di luminosità da 4500 nit e una densità di pixel pari a 510 PPI. A detta dello stesso Lee, la seconda generazione di Oriental Screen porterà con sé performance di gran lunga migliori rispetto alla precedente.

Passando alle specifiche tecniche, OnePlus 13 monterà molto probabilmente il nuovo attesissimo chip Snapdragon 8 Gen 4, abbinato a 24 GB di RAM LPDDR5X. Secondo quanto si evince dalla certificazione 3C, il nuovo modello di smartphone supporterà la ricarica rapida da 100 W di potenza, ospitando probabilmente una batteria da 6000 mAh di capacità, oltre alla funzionalità di ricarica wireless da 50 W di potenza.

Nel caso del comparto fotocamere, OnePlus 13 ospiterà un sensore anteriore da 32 megapixel, accompagnato da un modulo a tre sensori per il lato posteriore, dove troveremo invece un sensore LYT-808 da 50 megapixel, un sensore ultra-wide LYT-600 da 50 megapixel, entrambi dotati di stabilizzazione ottica dell’immagine, e infine un periscopio LYT-600 da 50 megapixel. Il nuovo modello presenterà inoltre una certificazione IP69, garantendo così protezione per la scocca contro polvere e acqua.

Chiaramente è bene specificare che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia cinese. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali in merito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.