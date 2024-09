Archiviati i rumor e le anticipazioni sugli ultimi pieghevoli, lanciati ufficialmente un paio di mesi fa, in casa Samsung è il tempo di pensare non solo alla serie Galaxy S25, già in effetti protagonista di numerose indiscrezioni, ma anche alla prossima gamma di fascia media. Quest’oggi iniziamo a scoprire le prime indicazioni su Samsung Galaxy A56 5G, il modello principale della serie 2025 del produttore.

Prime indicazioni per Samsung Galaxy A56 5G

Restando sui modelli più importanti, la serie Galaxy S25 dovrebbe essere la prossima in arrivo, ma sarà quasi certamente seguita dalla nuova gamma di fascia media: entro il primo trimestre 2025, forse intorno al mese di marzo, dovrebbe vedere la luce la prossima serie Galaxy A, che stavolta potrebbe essere composta principalmente da Samsung Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G.

In base a quanto riportato da SmartPrix, Galaxy A56 sarebbe già in fase di test con numero di modello SM-A566B, e i rumor puntano sulla presenza del SoC Exynos 1580. Quest’ultimo sarebbe passato da Geekbench come S5E8855 con punteggi in linea con uno Snapdragon 888, chipset di fascia alta di qualche anno fa, e con nome in codice “santa“. A livello di GPU dovrebbe esserci una Xclipse 540, con passi avanti rispetto alla Xclipse 530 del precedente Exynos 1480. Scontata la presenza di Android 15, sistema operativo che potrebbe essere proposto già con una One UI 7.1.

Le anticipazioni puntano su un Exynos 1580 con CPU octa-core, composta da quattro core Cortex-A720 e da quattro core Cortex-A520. Lo smartphone potrebbe fare passi avanti in modo da rimanere prestante nel lungo periodo: considerando che le indiscrezioni parlano di un supporto di sei anni per Samsung Galaxy A16 5G, entry level della gamma, ci aspettiamo qualcosa di simile per il modello principale, Galaxy A56 5G.

Per il momento non è trapelato altro, ma del resto mancano presumibilmente circa 6 mesi al lancio del nuovo smartphone Android. Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy A56 5G?

In copertina Samsung Galaxy A55 5G