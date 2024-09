Sappiamo praticamente già tutto su Samsung Galaxy A16 5G, ma nel caso non bastasse ora sono trapelati alcuni materiali di marketing che svelano cosa ci riserverà il prossimo smartphone 5G economico di Samsung.

La documentazione trafugata evidenzia che il design di Samsung Galaxy A16 5G segue lo stile attuale della serie, con tre fotocamere allineate verticalmente e un flash LED a fianco, ma il pannello posteriore è in vetro lucido, a differenza del predecessore che ha un retro in plastica.

Lateralmente sono presenti il bilanciere del volume e il pulsante di accensione che probabilmente ospita il sensore di impronte digitali, mentre frontalmente c’è un notch a goccia che alloggia la fotocamera selfie.

Samsung Galaxy A16 5G è atteso con un display SA Infinity U Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità massima di 800 nit.

Trapelano del materiale di marketing di Samsung Galaxy A16 5G

La fonte suggerisce due possibili opzioni di processore, l’Exynos 1330 e il MediaTek Dimensity 6300, inoltre sostiene che la variante indiana sarà dotata del chip MediaTek, quindi non è chiaro dove Samsung lancerebbe la versione Exynos.

Le configurazioni di RAM e spazio per l’archiviazione andrebbero da 4 GB+128 GB a 8 GB+256 GB, mentre le opzioni di colore includerebbero verde chiaro, blu scuro e oro.

Sono previsti anche una porta USB Type-C e una classificazione IP54, inoltre Samsung Galaxy A16 5G misurebbe 164,4 x 77,9 x 7,9 mm e peserebbe circa 192-200 grammi a seconda della variante.

La data esatta di lancio non è indicata, ma l’indiscrezione suggerisce dicembre 2024 come potenziale periodo di lancio, tuttavia quello che sorprende sono i 6 anni di importanti aggiornamenti Android e altrettanti per le patch di sicurezza, il che non è poco per un dispositivo di fascia economica.