Samsung è senza dubbio una delle aziende che hanno creduto di più nel settore degli smartphone pieghevoli e oramai da alcuni anni aggiorna la sua offerta con nuovi modelli sempre più accattivanti e non c’è da stupirsi, pertanto, se il colosso coreano sia già proiettato verso lo step successivo.

Ci riferiamo in particolare agli smartphone con display arrotolabile e, stando ad un nuovo report, il primo modello di questo tipo potrebbe arrivare già nella seconda metà del 2025, dandoci così una sorta di assaggio di ciò che potremmo attenderci nei prossimi anni.

Samsung prepara una grande sorpresa per il prossimo anno

Alcuni anni fa Samsung ha sviluppato un display ultra flessibile e, stando alle indiscrezioni che provengono dalla Corea del Sud, potrebbe essere proprio questo pannello ad essere usato nel primo smartphone arrotolabile dell’azienda.

Nel caso in cui tali voci si rivelassero fondate ed effettivamente Samsung riuscisse già il prossimo anno a lanciare il suo primo smartphone con display arrotolabile, verrebbe a trovarsi in una posizione di netto vantaggio in questo settore rispetto alla sua principale rivale, ossia Apple, ancora parecchio indietro per quanto riguarda i device pieghevoli.

Purtroppo al momento non vi sono indiscrezioni sulla tecnologia che Samsung potrebbe sfruttare per consentire al display di arrotolarsi all’interno della scocca del device e dal produttore non sono arrivate anticipazioni ufficiali al riguardo.

Il colosso coreano nei mesi scorsi, in occasione della SID Display Week, ha mostrato un display che si arrotola, chiamato Rollable Flex e dovrebbe essere proprio questo pannello OLED ad essere sfruttato sullo smartphone che lancerà il prossimo anno (probabilmente con una diagonale massima di 12 pollici).

Grazie a tale soluzione, il produttore non avrà la necessità di usare due schermi separati e una cerniera centrale, con un effetto visivo decisamente più accattivante rispetto ai normali smartphone pieghevoli.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.