Sin da quando Samsung ha svelato la funzione Cerchia e cerca in occasione dell’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S24, questa funzionalità è rimasta un’esclusiva degli smartphone del colosso coreano e poi anche di quelli della gamma Google Pixel.

Stando alle ultime indiscrezioni, questa esclusiva pare sia destinata a finire e la funzione Cerchia e cerca potrebbe presto sbarcare anche sui dispositivi Android degli altri produttori.

Ricordiamo che questa soluzione consente agli utenti di toccare, scarabocchiare o disegnare sulle parole o sull’immagine visualizzata sul display per effettuare una ricerca, il tutto con grande semplicità.

Cerchia e cerca sta per essere estesa ad altri produttori

Ad avanzare l’ipotesi della fine dell’esclusiva per Samsung e Google è stato nelle scorse ore il popolare leaker Mishaal Rahman, che su X ha dichiarato che il colosso di Mountain View starebbe pianificando di estendere questa funzione di ricerca per altri device già a partire dal prossimo mese.

Al momento non vi sono informazioni su quanto ampia potrebbe essere la gamma di dispositivi Android che già ad ottobre potrebbero ricevere questa speciale funzione di ricerca ma a maggio, in occasione di Google I/O 2024, il colosso di Mountain View ha dichiarato di avere in programma di portarla su almeno 200 milioni di smartphone entro la fine dell’anno.

A dire di Rahman, uno dei primi telefoni a ricevere la funzionalità dovrebbe essere TECNO Phantom V Fold 2, smartphone pieghevole per il quale Cerchia e cerca dovrebbe essere disponibile già da ottobre.

Nei giorni scorsi anche il team di Samsung ha lasciato intendere che la funzione potrebbe essere disponibile per altri brand già dal prossimo mese.