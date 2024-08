Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta all’ottimizzazione di Android 15, in vista dell’atteso rilascio a livello globale della nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienda.

Nei mesi scorsi è emerso che tra le novità introdotte vi era anche un pannello per il controllo del volume con un look ridisegnato, il quale con il susseguirsi delle release beta ha subito alcune “perdite”: ci riferiamo alla rimozione dei comandi dedicati alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e all’Audio Spaziale.

Ebbene, a quanto pare tali controlli sono destinati ad essere reintrodotti.

Android 15 recupererà i due comandi spariti

Così come è stato riportato dallo staff dell’account Telegram Google News, il team del colosso di Mountain View ha confermato che la rimozione di questi due comandi è stata intenzionale, aggiungendo che con un prossimo update torneranno ad essere disponibili per gli utenti.

In particolare, il team di Google ha precisato che saranno nuovamente implementati nella versione finale di Android 15 (al momento non sono visibili in Android 15 QPR1 Beta 1).

C’è da precisare che probabilmente questi controlli supporteranno solo le cuffie ANC di Google, ossia Google Pixel Buds Pro e Google Pixel Buds Pro 2 (anche quando sono stati temporaneamente attivi nella beta 2 di ​​Android 15 non è stato possibile farli funzionare con qualsiasi dispositivo).

Questa immagine consente di vedere come funzioneranno i controlli per la gestione di ANC e Audio Spaziale: nella parte bassa del pannello gli utenti visualizzeranno i relativi collegamenti e, selezionandoli, si aprirà una nuova finestra mobile che consentirà di gestire la relativa funzionalità, il tutto senza la necessità di ricorrere ad un’app specifica per effettuare le modifiche desiderate.

Coloro che non dispongono delle cuffie di Google, invece, visualizzeranno in basso al centro un unico pulsante dedicato alla funzionalità dei sottotitoli in tempo reale.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere il rilascio della versione finale di Android 15.