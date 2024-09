I chipset Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 verranno presentati a breve, ma ora una fuga di notizie rivela le presunte specifiche dei prossimi SoC di punta di Qualcomm e Mediatek.

Secondo quanto riportato su Weibo dal noto informatore Digital Chat Station, entrambi i chipset sono prodotti da TSMC con tecnologia a 3 nm.

Lo Snapdragon 8 Gen 4 sarebbe più potente, il Dimensity 9400 più efficiente

Stando a quanto si legge nel post, lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm offrirebbe una CPU octa-core composta da due core “Phoenix L” con un impressionante clock di 4,32 GHz e sei core “Phoenix M” con un clock di 3,53 GHz, inoltre ci sarebbe una GPU Adreno 830.

Il chipset Dimensity 9400 offrirebbe una CPU octa-core con un core Cortex-X5 (chiamato ufficialmente Cortex-X925) con clock a 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 a 2,8 GHz e quattro core Cortex-A7xx a 2,1 GHz, inoltre il chipset includerebbe una GPU Arm Immortalis G925 MC12.

La configurazione di questo chipset è alquanto sorprendente, in quanto l’azienda utilizzerebbe un nuovissimo core principale e tre core intermedi meno recenti, a differenza del Dimensity 9300 che fu lanciato con il core all’epoca più recente su tutta la configurazione.

L’inclusione di core più vecchi suggerisce che il Dimensity 9400 non rappresenterà un enorme balzo in avanti in termini di prestazioni, a differenza dello Snapdragon 8 Gen 4 a quanto pare, ma dovrebbe essere più efficiente dal punto di vista energetico.

Le prove sul campo non dovrebbero farsi attendere a lungo per questi chipset, poiché Vivo ha confermato che la serie X200 verrà lanciata in Cina il 14 ottobre e dovrebbe includere il chip Dimensity 9400, mentre OnePlus ha rivelato che OnePlus 13 arriverà il mese prossimo con lo Snapdragon 8 Gen 4 a bordo.