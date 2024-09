Gli smartphone che ogni giorno portiamo con noi ci permettono di svolgere innumerevoli operazioni differenti, tra queste molte sono effettuate sfruttando tutta una serie di applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View, la stessa app Google e News sono due perfetti esempi di strumenti utili per mantenersi informati: la prima nella pagina principale fornisce all’utente tutta una serie di consigli in base agli argomenti di interesse, mentre la seconda ci permette di avere accesso, da un unico luogo, alla maggior parte delle testate giornalistiche e siti web a livello globale.

Nelle ultime ore sembra che l’azienda abbia deciso di apportare alcune modifiche alle applicazioni in questione, scopriamo insieme quali cambiamenti potrebbero essere introdotti nel prossimo futuro nell’app Google e in Google News.

L’app Google potrebbe presto dare all’utente maggiore controllo sui contenuti del feed

Partiamo dall’app Google, software al quale diversi utenti si affidano per effettuare le proprie ricerche sul web, lo strumento in questione riceve ciclicamente nuove funzioni e modifiche, di recente per esempio abbiamo visto come Google stia preparando un’importante novità per le ricerche, come l’app potrebbe diventare più colorata grazie ai doodle, come il software mostrerà a breve contatti, applicazioni e impostazioni del dispositivo, o ancora come sia stata semplificata la navigazione in incognito grazie ad un nuovo pulsante.

L’app Google solitamente tiene traccia degli interessi dell’utente per fornire contenuti idonei all’interno del feed della schermata home, per farlo si basa sugli interessi che sono stati salvati e sugli argomenti più seguiti; tuttavia, stando a quanto individuato da assembledebug nella versione 15.36.40.29.arm64 dell’app Google, sembra che il colosso abbia intenzione di migliorare ulteriormente il servizio in questione.

Come potete notare dal video qui sopra, sembra che Google stia testando una nuova opzione per configurare il feed delle notizie, è stata infatti individuata un’opzione “Aggiornamenti dalle ricerche” che promette “Riepiloghi delle storie principali più recenti sui tuoi interessi”. In pratica le abitudini di ricerca dell’utente potranno influenzare il feed delle notizie, proponendo diversi contenuti.

Al momento non è chiaro come stia procedendo l’azienda, la novità è infatti disponibile solo per alcuni utenti segno di come i lavori possano essere ancora fermi alle fasi iniziali; è bene tenere a mente inoltre che una volta attiva la nuova opzione, ogni ricerca effettuata dall’utente tramite l’app Google influenzerà i risultati proposti nel feed, circostanza che costringerà molti ad affidarsi alla Modalità incognito in diverse occasioni.

News potrebbe ricevere un nuovo look per la pagina principale

Tra le varie applicazioni offerte dal colosso di Mountain View Google News potrebbe non essere una di quelle che riceve più attenzioni, tuttavia l’azienda non lascia indietro nessuno e ogni tanto si ricorda anche dei software meno coccolati. Il servizio in questione è estremamente comodo per tutti coloro che sono soliti informarsi tramite le varie testate giornalistiche e siti web, potendo sfruttare uno strumento che raggruppa in un solo luogo le varie fonti disponibili.

Il cacciatore di codici assembledebug ha individuato nella versione 5.115.0.670880469 di Google News una sorta di riorganizzazione della pagina principale: al momento, aprendo l’app, l’utente si trova di fronte una barra di navigazione inferiore con le voci Per te, Titoli, Segui ed Edicola, la nuova interfaccia in sviluppo elimina le voci Per te (sostituita con Home) e Titoli, come potete notare dalle immagini nella galleria qui sotto.

Alcuni di voi potrebbero aver notato come nella seconda immagine, quella con la nuova interfaccia, le date delle notizie proposte siano (per così dire) sbagliate, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l’azienda si sta probabilmente concentrando sullo sviluppo dell’interfaccia e che in un secondo momento si occuperà di garantire che la nuova visualizzazione abbia accesso alle notizie più recenti.

Come sempre non ci sono informazioni sulle possibili tempistiche di implementazione della nuova interfaccia, sarà necessario attendere per saperne di più.