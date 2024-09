Quando apriamo il browser ci troviamo spesso davanti a un numero elevato di schede aperte di siti che abbiamo consultato e che potrebbero tornare a esserci utili. Muoversi tra queste schede è spesso un ostacolo a una navigazione semplice e veloce. Ecco perché a breve Google Chrome verrà aggiornato introducendo tre funzionalità che semplificheranno l’accesso e l’organizzazione delle schede. Un aggiornamento che interesserà sia l’app mobile che quella desktop e che si aggiunge alle due recenti novità che introducono la possibilità di assegnare diversi colori ai gruppi di schede e quella di aprire schede personalizzate.

I gruppi di schede arrivano su iOS

Una funzionalità già disponibile sulle versioni desktop e Android e che ora arriva anche su iOS: quella per raggruppare le schede correlate assegnando a quel gruppo un nome e un colore così da identificarlo rapidamente. Per utilizzare questa funzione è sufficiente aprire la griglia delle schede, tenere premuto su una di esse e selezionare “Aggiungi scheda a nuovo gruppo” per poi scegliere il nome e il relativo colore.

La sincronizzazione dei gruppi di schede

Una novità importante riguarda la possibilità di sincronizzare i gruppi di schede su tutti i device collegati al proprio account Google così da averle a portata di mano sia da desktop che da mobile. È una soluzione utile per non perdere degli appunti per un progetto, personale o di lavoro, e non essere costretti a proseguire la ricerca sullo stesso device sul quale la si è iniziata.

Suggerimenti di navigazione

L’altra novità su cui Google sta lavorando su Chrome è quella che consente di ricevere suggerimenti di pagine da visitare sulla base delle schede aperte sugli altri dispositivi. Questo significa che, per esempio, una pagina aperta da desktop non deve essere necessariamente salvata nei preferiti in quanto sarà Chrome stesso a suggerirla in modo proattivo per consultarla nuovamente su un altro device collegato, sia esso Android, iOS o desktop.