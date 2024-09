Solo nelle ultime settimane Google ha introdotto o sperimentato diverse novità per il suo Play Store. Dall’aggiornamento di più app contemporaneamente al download simultaneo di più app passando per le modifiche alla barra di navigazione. Ora Big G ha previsto una nuova modifica all’interfaccia utente che andrà a cambiare il modo in cui siamo abituati a installare le app sui nostri device Android.

Le novità nell’installazione delle app in Google Play Store

Solitamente quando dobbiamo scaricare un’applicazione in Google Play Store una volta premuto sul pulsante di installazione di un’app questo diventa il tasto per annullare il download. Nel changelog di Google Play System Update relativo ai Servizi Google Play v42.7 (09-09-2024) l’azienda di Mountain View spiega come con la nuova funzionalità saranno visibili gli aggiornamenti dell’interfaccia quando vengono installate le app.

Con la nuova interfaccia l’app in fase di installazione viene posizionata in alto nella pagina e il tasto per annullare il download accanto a destra. La novità più interessante, che avevamo anticipato qualche giorno fa, è l’opzione per l’avvio automatico delle app appena installate. Sotto il pulsante di annullamento, infatti, c’è un interruttore che si può attivare o disattivare per decidere se avviare l’applicazione al termine dell’installazione.

L’altra novità riguarda la sezione Disponibile su più dispositivi. È posizionata immediatamente sotto il tasto per attivare e disattivare l’avvio automatico dell’applicazione che si sta installando e riporta l’elenco dei dispositivi associati a quell’account Google sui quali quell’app può essere installata. Premendo sul tasto Installa accanto al nome del dispositivo si avvia l’installazione.

L’aggiornamento rientra nella politica di Google che per il Play Store ogni settimana prevede diverse ottimizzazioni per rendere i download e le installazioni più rapide e affidabili, migliorare Play Protect per proteggere il dispositivo e correzioni di bug e interventi sulla sicurezza, la stabilità, le prestazioni e l’accessibilità dell’app.